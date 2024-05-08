НКРЕКП спростила процедуру приєднання генеруючих установок до електромереж: що це дає

8 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення, що спрощує процес приєднання генеруючих установок, таких як газотурбінні, газопоршневі та когенераційні, до електричних мереж.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з новою постановою, замовники зможуть значно скоротити терміни підключення своїх установок до мереж. Крім того, вони звільняються від сплати відповідних ставок за приєднання.

Це рішення набуває особливого значення з огляду на пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних та дронових ударів росії, що негативно вплинуло на стійкість енергосистеми України.

Зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352 також передбачають:

Скорочення термінів видачі та погодження технічних умов

Зменшення кількості необхідних документів для отримання послуги приєднання

Забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою

Пріоритетне використання існуючої енергетичної інфраструктури

Ці нововведення сприятимуть диверсифікації джерел виробництва електроенергії та допоможуть покрити дефіцит потужності, особливо у регіонах, наближених до зони бойових дій.

"Країна наразі потребує нової генерації. Ми робимо важливий крок - кардинально спрощуємо та здешевлюємо процедуру приєднання нових генеруючих установок", - наголосив Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Чим важливе таке рішення

Додамо, що нові зміни до постанови НКРЕКП щодо спрощення процедури приєднання генеруючих установок до електричних мереж мають наступні переваги:

Скорочуються терміни видачі та погодження технічних умов для приєднання. Це прискорить увесь процес і дозволить швидше вводити нові генеруючі потужності в експлуатацію. Зменшується кількість необхідних документів для отримання послуги приєднання. Це зменшить бюрократичний тягар на замовників та операторів систем. Установлюються мінімальні технічні вимоги для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою. Це полегшить процес інтеграції нових джерел генерації. Пріоритетне використання існуючої енергетичної інфраструктури дозволить оптимізувати витрати на під'єднання нових потужностей. Звільнення від сплати ставок за приєднання призведе до здешевшання процедури приєднання до електричних мереж, а також є фінансовим стимулом для залучення інвестицій у нову генерацію.

Додамо, в травні минулого року НКРЕКП дозволила споживачам продавати електроенергію з власних генеруючих установок або установок зберігання електроенергії. Мова йде перш за все про підприємства, що виробляють “зелену” енергію.

Як пояснили Delo.ua в прес-службі НКРЕКП це розширило права як побутових, так і непобутових споживачів, які мають генеруючі установки: сонячні панелі, вітряки та інші установки.

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