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- Енергетика
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НКРЕКП спростила процедуру приєднання генеруючих установок до електромереж: що це дає
8 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення, що спрощує процес приєднання генеруючих установок, таких як газотурбінні, газопоршневі та когенераційні, до електричних мереж.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з новою постановою, замовники зможуть значно скоротити терміни підключення своїх установок до мереж. Крім того, вони звільняються від сплати відповідних ставок за приєднання.
Це рішення набуває особливого значення з огляду на пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних та дронових ударів росії, що негативно вплинуло на стійкість енергосистеми України.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352 також передбачають:
- Скорочення термінів видачі та погодження технічних умов
- Зменшення кількості необхідних документів для отримання послуги приєднання
- Забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою
- Пріоритетне використання існуючої енергетичної інфраструктури
Ці нововведення сприятимуть диверсифікації джерел виробництва електроенергії та допоможуть покрити дефіцит потужності, особливо у регіонах, наближених до зони бойових дій.
"Країна наразі потребує нової генерації. Ми робимо важливий крок - кардинально спрощуємо та здешевлюємо процедуру приєднання нових генеруючих установок", - наголосив Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Чим важливе таке рішення
Додамо, що нові зміни до постанови НКРЕКП щодо спрощення процедури приєднання генеруючих установок до електричних мереж мають наступні переваги:
- Скорочуються терміни видачі та погодження технічних умов для приєднання. Це прискорить увесь процес і дозволить швидше вводити нові генеруючі потужності в експлуатацію.
- Зменшується кількість необхідних документів для отримання послуги приєднання. Це зменшить бюрократичний тягар на замовників та операторів систем.
- Установлюються мінімальні технічні вимоги для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою. Це полегшить процес інтеграції нових джерел генерації.
- Пріоритетне використання існуючої енергетичної інфраструктури дозволить оптимізувати витрати на під'єднання нових потужностей.
- Звільнення від сплати ставок за приєднання призведе до здешевшання процедури приєднання до електричних мереж, а також є фінансовим стимулом для залучення інвестицій у нову генерацію.
Додамо, в травні минулого року НКРЕКП дозволила споживачам продавати електроенергію з власних генеруючих установок або установок зберігання електроенергії. Мова йде перш за все про підприємства, що виробляють “зелену” енергію.
Як пояснили Delo.ua в прес-службі НКРЕКП це розширило права як побутових, так і непобутових споживачів, які мають генеруючі установки: сонячні панелі, вітряки та інші установки.
Джерело фото: ua.depositphotos.com