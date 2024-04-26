Уряд продовжив дію пільгових цін на газ, тепло та електроенергію для населення

26 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії пільгових цін на газ, тепло та електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа", - заявив Шмигаль.

Крім того, на засіданні уряд, за поданням Міністерства енергетики ухвалив рішення про збереження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 грн 64 коп. за кіловат-годину.

"Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії буде продовжено до 31 травня", - підкреслив прем'єр.

Згідно з попереднім рішенням уряду, ПСО і відповідна ціна діяли до 30 квітня 2024 року. Отже, пільговий тариф продовжено на місяць.

У Міненергетики зазначили, що минулорічне підвищення ціни на електроенергію році дозволило енергетикам здійснити ремонти на об’єктах після ворожих атак і додати до енергосистеми понад 3 ГВт. Це, зокрема, дало змогу пройти зиму без відключень споживачів.

Шмигаль додав, що ситуація в енергетиці залишається складною. Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит, тому "Укренерго" четвертий день поспіль було вимушено залучати аварійну допомогу з Європи.

"Масштабні пошкодження, які завдала Росія за останній час, неможливо відновити за декілька тижнів або навіть місяців. Ми працюємо над альтернативами: встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію. Також закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі", - наголосив він.

Додамо, в інтерв’ю Вloomberg міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Він не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — сказав він.

Чи зміняться платіжки за комунальні послуги

Додамо, кілька днів тому у "Нафтогазі" вирішили, що до 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", сплачуватимуть за "блакитне паливо" 7,96 грн за кубометр.

Згідно з прогнозами експертів, тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році можуть зрости до 20% порівняно з 2023 роком. Головними чинниками які можуть зумовити зростання будуть обстріли критичної інфраструктури, а також інфляція та девальвація гривні.

Тарифи на водопостачання та водовідведення також залишилися без змін, хоча спроби переглянути тарифи були. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення “ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом”, після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.