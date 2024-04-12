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Енергетика
Дата публікації

"Нафтогаз" пропонує приватними газовидобувним компаніям викупити увесь їхній газ

"Нафтогаз" пропонує приватними газовидобувним компаніям викупити увесь їхній газ
Очільник "Групи Нафтогаз" Олексій Чернишов. Фото: пресслужба компанії

"Група Нафтогаз" заявила про готовність викупити весь обсяг газу, який українські приватні видобувачі виставлять на ринок у 2024 році, щоб підтримати національний видобуток газу під час війни.

Про це розповів голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, з огляду на війну і постійні напади, збереження енергетичної незалежності та збільшення внутрішнього видобутку є критично важливими для України.

"Група Нафтогаз" робить все для цього, зокрема минулого року нам вдалось суттєво збільшити обсяг нашого видобутку. Але загальний результат залежить від усіх компаній, що зараз працюють в Україні. Ми розуміємо, що видобуток потребує інвестицій. Тому вам необхідно реалізувати свій ресурс по конкурентній ціні. Ми готові викупити його", – зазначив Олексій Чернишов. 

Він також підкреслив, що компанія продовжить працювати прозоро, використовуючи механізми Української енергетичної біржі, як це було в минулому році.

Чернишов вважає, що держава повинна створити умови для підтримки українського видобутку, включно з своєчасним і прозорим процесом отримання спеціальних дозволів на видобуток.

"Те, що сьогодні відбувається з "Укрнафтобуріння" – дуже негативний фактор для української енергетики. Через це країна щороку втрачає приблизно півмільярда кубометрів газу, які б змогли зробити нас сильнішими та стійкішими в умовах війни", – додав очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, що у 2023 році Група Нафтогаз придбала через Українську енергетичну біржу близько 1 млрд куб. м газу українських приватних видобувників.

"Нафтогаз" становив рекорд з видобутку газу

Завдяки залученню нових сучасних технологій компанія "Нафтогаз" може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток. У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу. Окрім цього, "Укргазвидобування" встановило 5-річний рекорд з добового видобутку товарного газу.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік. 

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Автор:
Тетяна Гойденко