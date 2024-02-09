"Укргазвидобування" встановило 5-річний рекорд з добового видобутку товарного газу

За підсумками 8 лютого дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - “Укргазвидобування”, отримала 38.54 млн куб. м товарного газу.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Укргазвидобування досягло найбільшого добового видобутку за понад 5 років – від грудня 2018-го", - йдеться в повідомленні.

"Це комплексний результат, якого вдалось досягти завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин, серед яких значна кількість – високодебітні, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу. Ми маємо на меті не лише утримати цей результат, а й розвинути його у 2024 році", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Крім того, у компанії повідомили, що з початку 2024 року її фахівці запустили вже три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тис. куб. м газу на добу.

У 2023 році "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 86 свердловин

АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Влітку 2023 року АТ "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива. Ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.