"Укргаздобыча" установила 5-летний рекорд по суточной добыче товарного газа

По итогам 8 февраля дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – "Укргаздобыча", получила 38.54 млн куб. м товарного газа.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Укргаздобыча достигла наибольшей суточной добычи за более чем 5 лет – с декабря 2018-го", - говорится в сообщении.

"Это комплексный результат, которого удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию рекордного количества новых скважин, среди которых значительное количество - высокодебитные, т.е. дают более 100 тыс. куб. его в 2024 году", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Кроме того, в компании сообщили, что с начала 2024 года ее специалисты запустили уже три высокодебитных скважины, которые вместе дают 800 тыс. куб. м газа в сутки.

В 2023 году "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 86 скважин

АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Самую мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

Летом 2023 года АО "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива. Участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто буровой скважиной почти 4 тыс. м.