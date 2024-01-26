В Украине ввели в эксплуатацию новую скважину: сколько дает газа

АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нефтегаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки

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Об этом сообщает пресс-служба "Нефтегаза".

Новую разведывательную скважину ввели в эксплуатацию в начале 2024 года.

"На этом месторождении это уже десятая скважина, которая показывает высокий результат. Место для ее закладки определили на основе проведенных ранее 3D-сейсморазведочных исследований. Проектная глубина скважины составляет 3950 м", - подчеркивают в "Нефтегазе".

Там добавляют, что специалисты компании продолжают изучать возможности месторождения, чтобы нарастить добычу.

"По этому месторождению у нас есть хорошие данные 3D-сейсмических исследований, которые позволяют определять оптимальные точки для бурения новых скважин. 10 разведочных скважин дополнили картину геологической информации, и уже в этом году мы планируем начать эксплуатационное бурение", - отметил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

В 2023 году "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 86 скважин

АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

Недавно АО "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива. Участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто буровой скважиной почти 4 тыс. м.

Также "Укргаздобыча" открыло перспективный залежь в мезозойском газоносном комплексе Карпат на месторождении, считавшемся истощенным.