В прошлом году "Укрнафта" ввела в эксплуатацию 8 новых скважин

В 2023 году компания "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечено, что пять скважин были построены с помощью собственных буровых установок, три других благодаря подрядчикам, выбранным через тендеры в системе Prozorro.

Сообщается, что первоначально "Укрнафта" планировала бурение девяти скважин, но до конца 2023 года был объявлен только тендер на бурение последней скважины. Завоз оборудования и начало работ на площадке запланировано на ближайшее время.

Директор "Укрнафты" Сергей Корецкий сообщил, что за 2024 год компания планирует приступить к строительству 30 новых скважин в восточной и западной частях страны. При этом из-за большой нагрузки на отечественные буровые установки и ограниченной вместимости рынка бурения в Украине некоторые из них могут быть построены с помощью внешних подрядчиков.

"Мы сможем ускорить процессы благодаря сотрудничеству с международными и украинскими партнерами. Благодарю буровиков, геологов, инженеров и партнеров за то, что Украина может увеличивать добычу ресурса", - добавил он.

За год "Укрнафта" увеличила добычу на 3-6%

Напомним, ранее в компании сообщили, что в 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

Отметим, что весной 2023 года "Укрнафта" заявляла о планах увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн, а газа – до 1,04 миллиарда кубометров. Таким образом, первоначальный план по нефти полностью выполнить не удалось, а вот добыча газа оказалась больше, чем ожидалось в начале года.

В 2023 году "Укрнафта" активно запускала новые высокодебитные скважины. В частности, в начале декабря была запущена скважина на западе Украины, а в конце декабря – на востоке .