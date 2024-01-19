"Укрнафта" нарастила запасы нефти и газа, расширив границы двух спецразрешений

"Укрнафта" расширила границы действия двух специальных разрешений на пользование недрами, что позволило ей увеличить добычные возможности нефти на 330 тыс. тонн, газа – на 618 млн кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации директора компании Сергея Корецкого, к 2023 году компания лишь дважды расширяла границы спецразрешений, это уже стало третьим.

Согласно сообщению, главная причина этого расширения состоит в том, чтобы учесть контуры продуктивных зон месторождения. Соответственно, площадь первого участка выросла на 23,1%, до 18,33 кв. км. Как следствие – общий объем запасов увеличился на 217 тыс. тонн нефти и конденсата и 232 млн куб. м газа.

Вторая лицензия теперь охватывает площадь 41,75 кв. км, что на 16,3% больше, чем раньше. Здесь объем запасов вырос на 386 млн. куб. м газа и 113 тыс. тонн конденсата.

Согласно полученным приказам Государственной службы геологии и недр, "Укрнафта" уже может более эффективно использовать свои добычные возможности на существующих месторождениях.

На какие именно месторождения было продлено действие разрешений, компания не указывает, но на сайте регулятора за этот период есть решение об изменении спецразрешений по таким месторождениям как Пневское в Ивано-Франковской области и Бориславское – во Львовской.

Какие объемы добычи были в 2023 году

Добавим, в 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

Весной 2023 года "Укрнефть" заявляла о планах увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн, а газа – до 1,04 миллиарда кубометров. Таким образом, первоначальный план по нефти полностью выполнить не удалось, а вот добыча газа оказалась больше, чем ожидалось в начале года.

В 2023 году "Укрнафта" активно запускала новые высокодебитные скважины. В частности, в начале декабря была запущена скважина на западе Украины, а в конце декабря – на востоке.