"Укрнафта" запустила новую высокодебитную скважину на западе Украины

"Укрнафта" запустила в работу новую высокодебитную скважину в западной части Украины. Как говорится в сообщении компании, целью возведения наклонной скважины стала разведка запасов в стрыйских отложениях.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Работы были проведены в сжатые сроки: ствол общей протяженностью 1244 метра пробурили всего за 32 дня. В процессе строительства объекта был открыт проектный горизонт и с помощью геофизических исследований установлена его перспективность в плане нефтедобычи.

Перспективные пласты в разрезе данной скважины залегают в интервалах глубин 886-1122 метров, их общая нефтенасыщенная толщина – более 120 метров. В настоящее время осуществлена перфорация залежей в интервале 1085-1122 метров, то есть около 30% от общей толщи нефтенасыщенных пластов стрыйских отложений.

Пока что происходит процесс освоения, начальный дебит нефти составляет 25-30 тонн в день. Это уже третья скважина, пробуренная компанией в 2023 году в пределах одного конкретного месторождения, и вторая из них создана в партнерстве с буровой компанией "Горизонты".

До конца года на этом же месторождении должно быть построено еще три скважины. В целом, напомним, в компании анонсировали, что в 2023 году будут запущены в работу девять новых нефтяных скважин.

Напомним, что в рамках стратегии повышения нефтедобычи "Укрнафта" планирует привлечь инвесторов для разработки более 20 месторождений как на востоке, так и на западе Украины. Кроме того, компания хочет восстанавливать добычу на уже ликвидированных скважинах.