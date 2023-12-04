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"Укрнафта" запустила новую высокодебитную скважину на западе Украины
"Укрнафта" запустила в работу новую высокодебитную скважину в западной части Украины. Как говорится в сообщении компании, целью возведения наклонной скважины стала разведка запасов в стрыйских отложениях.
Работы были проведены в сжатые сроки: ствол общей протяженностью 1244 метра пробурили всего за 32 дня. В процессе строительства объекта был открыт проектный горизонт и с помощью геофизических исследований установлена его перспективность в плане нефтедобычи.
Перспективные пласты в разрезе данной скважины залегают в интервалах глубин 886-1122 метров, их общая нефтенасыщенная толщина – более 120 метров. В настоящее время осуществлена перфорация залежей в интервале 1085-1122 метров, то есть около 30% от общей толщи нефтенасыщенных пластов стрыйских отложений.
Пока что происходит процесс освоения, начальный дебит нефти составляет 25-30 тонн в день. Это уже третья скважина, пробуренная компанией в 2023 году в пределах одного конкретного месторождения, и вторая из них создана в партнерстве с буровой компанией "Горизонты".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
До конца года на этом же месторождении должно быть построено еще три скважины. В целом, напомним, в компании анонсировали, что в 2023 году будут запущены в работу девять новых нефтяных скважин.
Напомним, что в рамках стратегии повышения нефтедобычи "Укрнафта" планирует привлечь инвесторов для разработки более 20 месторождений как на востоке, так и на западе Украины. Кроме того, компания хочет восстанавливать добычу на уже ликвидированных скважинах.