"Укрнафта" пробуривает и запускает в работу семь скважин

"Укрнафта" пробуривает или уже пробурила и запускает в работу 7 скважин, а еще две скважины находятся в процессе подготовки. Это означает, что в 2023 году будет запущено в работу в общей сложности 9 новых нефтяных скважин.

Об этом сообщил директор ОАО "Укрнафта" Сергей Корецкий на полях VII Киевской нефтегазовой конференции Ньюфолк НКЦ.

Он добавил, что представители "Укрнафты" присутствовали на международных профессиональных мероприятиях добывающей отрасли, где были подписаны договоры с канадскими и американскими компаниями, которым интересно работать на украинских месторождениях.

"США и Канада — это фактически колыбель нефтедобычи. Нам нужен международный опыт, и мы работаем, чтобы его привлечь", - написал Корецкий.

По его словам, "Укрнафта" двигается в соответствии с установленными планами, но у компании существует нехватка профессиональных кадров.

"Поскольку существует проблема нехватки профессиональных кадров, крупнейшая добывающая компания должна совершенствовать образование, привлекать молодежь, помогать развивать профессиональную среду", - пояснил Сергей Корецкий.

Напомним, весной сообщалось, что "Укрнафта" планирует пробурить пять новых скважин на западе Украины. Бурят будут на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области. На площадках уже ведутся подготовительные работы.