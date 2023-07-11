"Укрнафта" бурит новую скважину во Львовской области: сколько будет давать нефти и когда окупится

"Укрнафта" начала бурение новой нефтяной скважины №105 на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что работы начались с опережением графика, и на 11 июля пройдена почти половина пути - из запланированных 2213 метров скважина уже пробурена на 1084 метра.

Ввод ее в эксплуатацию планируется в августе 2023 года. Первоначальный дебит нефти ожидается на уровне 24,3 тонны в сутки. Стоимость строительства составляет 105 миллионов гривен, срок окупаемости – от 2 до 2,6 года. Прогнозируется, что скважина будет работать минимум 15 лет.

В целом на Верхнемасловецком месторождении планируется построить четыре новых скважины в текущем году и еще пять в 2024 году — как наклонных, так и горизонтальных.

"Цель "Укрнафты" - достичь энергетической независимости Украины по углеводородам. Мы должны добывать собственный ресурс, чтобы обеспечить внутреннее потребление критических для экономики отраслей", - подчеркивают в компании.

Напомним, что в рамках стратегии повышения нефтедобычи "Укрнафта" планирует привлечь инвесторов для разработки более 20 месторождений как на востоке, так и на западе Украины. Кроме того, компания хочет восстанавливать добычу на ликвидированных скважинах.

Ранее "Укрнафта" уже сообщала об активизации бурения на Верхнемасловецком месторождении, заявляя, что там будет пять новых скважин. В целом в 2023 году компания планирует увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн.