"Укрнафта" хочет возобновить добычу на ликвидированных скважинах

Компания "Укрнафта" планирует пересмотреть фонд скважин в целях его восстановления. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

В настоящее время 4300 скважин, которые находятся в рамках спецразрешений "Укрнафты", ликвидированы. Часть – по геологическим причинам, однако большинство – в связи с авариями, обрывами инструмента, труб, смятением колонн и т.д.

"Мы подробно просмотрим весь огромный фонд скважин с целью его восстановления – путем бурения боковых горизонтальных стволов, тяжелых капитальных ремонтов или бурения дублеров таких скважин", – высказался директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Кроме того, в компании заявили, что планируют брать в аренду ликвидированные скважины других компаний на спецразрешениях "Укрнафты" и передавать в аренду собственные скважины, находящиеся в рамках спецразрешений других фирм. Речь идет о более чем 1300 скважинах.

Корецкий считает, что восстановление даже 10% ликвидированных скважин даст +30% действующему добывающему фонду компании.

Напомним, ранее "Укрнафта" заявила об активизации бурения на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области. Там будет пять новых скважин.

В 2023 году фирма планирует увеличить добычу нефти до 1,45 млн тонн. Первый квартал года компания завершила с очень положительным для себя показателем чистой прибыли, которая составила 4,3 млрд гривен.