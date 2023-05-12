"Укрнафта" раздумывает, что делать с накопленными тысячами тонн нефтешламов: готовит предложение

"Укрнафта" готовит технико-экономическое обоснование и предложение относительно имеющихся объемов нефтешламов, которые накопились в пределах одного из ее подразделений на западе Украины.

Как сообщил директор компании Сергей Корецкий, в "Укрнафте" сейчас решили сфокусировать внимание на этой экологической проблеме, которая не решается уже десятками лет.

"Предприятие не новое, оборудование тоже, технологическая схема тоже несовершенна и устарела. В результате образуется нефтешлам – смесь воды и механических примесей, солей с нефтью", – указал он.

По словам Корецкого, в 1970-х годах в рамках этого подразделения начали создавать соответствующие пруды-накопители, которых сейчас существует восемь, при этом большинство накопленного шлама можно переработать.

"В прудах - более 28 тысяч тонн нефтешламов. Часть этого объема - 17 тысяч тонн - углеводородосодержащая, то есть ее можно переработать на товарную продукцию, нефть. Это не просто отходы. Это то, что может принести компании прибыль. Все остальное необходимо утилизировать", – отметил он.

По словам топ-менеджера, сейчас формируется комплексное решение по переработке, реализации и утилизации имеющихся объемов нефтешламов и других отходов производства товарной продукции с учетом технико-экономической эффективности производственных процессов и необходимости соблюдения экологических норм законодательства.

Напомним также, что "Укрнафта" призывает буровые компании к сотрудничеству в разработке месторождений на западе Украины, за которую она решила активно взяться в 2023 году. Ранее компания заявляла, что планирует в 2023 году увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн.

Кроме того, недавно компания, взятая под управление государством в ноябре 2022 года в результате изъятия пакетов частных акционеров, инициировала создание в Украине системы нефтесервисных услуг за счет собственных возможностей и привлечения сторонних подрядчиков. По словам Корецкого, ей сейчас критически не хватает оборудования для капитального ремонта скважин.