Количество АЗС "Укрнафты" планируют увеличить в 2,5 раза

ПАО "Укрнафта" планирует увеличить сеть автозаправочных станций с 537 до 1200 АЗС. Об этом говорится в заключении Министерства финансов к проекту финансового плана компании на 2023 год, сообщает LIGA.net.

"Предоставленный стратегический план предусматривает значительные показатели роста: увеличение добычи нефти в два раза с 1,5 млн тонн в год до 3,0 млн тонн в год, бурение 40 новых скважин, увеличение АЗС с 450 в 2023 году до 694 в 2024 году и 1200 в 2027 году", – говорится в документе.

Для достижения этой цели компания планирует увеличить капитальные инвестиции с 9,2 млрд грн в 2023 году до 18,6 млрд грн в 2024-м и 35,0 млрд грн в 2025-м. В 2023 году "Укрнафта" направит 3 млрд грн на реконструкцию и модернизацию сети автозаправочных станций. Еще 3,2 млрд грн будут направлены на покупку товаров, нефтепродуктов и логистические расходы на сеть АЗС.

В финплане заложен прогноз, что в 2023 году "Укрнафта" увеличит чистый доход на 81% - с 40,87 млрд грн до 74,05 млрд грн, а чистая прибыль должна превысить 12 млрд грн. Государству компания должна перечислить 6,9 млрд грн, в том числе в виде дивидендов – 344 млн грн.

Напомним, что 5 ноября Ставка верховного главнокомандующего решила на время военного положения изъять в качестве военного имущества акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), которые не принадлежали государству.

До изъятия 500 АЗС под брендом "Укрнафта" работали в составе контролируемой группой "Приват", группы "Авиас". Станции работали под разными брендами и продавали горючее через систему безналичного расчета "Авиас".

23 декабря "Укрнафта" объявила о приостановлении партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас". А 22 февраля заявила о начале выпуска собственных топливных талонов.