"Укрнафта" начала выпуск собственных топливных талонов: пока они доступны не всем

"Укрнафта" сообщает о выпуске собственных талонов на топливо. Однако, как отмечается в сообщении компании, на данный момент предложение действует только для военных, потребителей критической инфраструктуры и юридических лиц, однако вскоре оно должно стать доступным и для всех желающих.

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Талоны являются удобным и надежным способом "застраховать" цену на топливо (дизель, бензин и сжиженный газ), поскольку позволяют закупить в определенный момент необходимые объемы качественного ресурса, а физически получить топливо позже в течение определенного срока.

"Собственная топливная карточка и талоны "Укрнафты" – это новый продукт компании, независимый от третьих лиц, позволяющий гарантировать надежное выполнение всех обязательств перед клиентами", – отметил директор компании Сергей Корецкий.

Талоны можно приобрести, обратившись в коммерческое подразделение компании по электронной почте [email protected] или по телефонам: 0-800-404-000; 095-920-03-37.

По этому же адресу нужно писать желающим оформить топливную карту "Укрнафты" NaftaКарта, которая позволяет более гибко и оперативно работать с необходимыми объемами топлива и изменять их при необходимости.

Кроме того, компания сообщает, что работает над разрешением ситуации со скретч-картами топливной программы "Авиас", участником которой была "Укрнафта". Отмечается, что возврат средств и отпуск горючего будут производиться в течение двух следующих месяцев.

Военные и потребители критической инфраструктуры, которые приобрели скретч-карты "Авиас" у компании "Укрнафта-Постач", в случае срочной необходимости смогут получить по этим скретч-картам горючее на заправках "Укрнафты".

Другие же юридические и физические лица смогут вернуть себе уплаченные за эти скретч-карты деньги. В скором времени компания должна предложить форму и процедуру их возвращения.

Напомним, что 5 ноября Ставка верховного главнокомандующего решила на время военного положения изъять в качестве военного имущества акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), которые не принадлежали государству. Обе компании возглавил Корецкий.

23 декабря "Укрнафта" объявила о приостановке партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас" и анонсировала выпуск в ближайшее время собственных. В конце января Корецкий заявлял, что массовый выпуск топливных карт планируется уже с февраля. Также было заявлено и о планах выпускать топливные талоны.