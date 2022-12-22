"Укрнафта" остановила продажу на своих АЗС топлива по картам "Авиас" и планирует запустить собственные

Компания "Укрнафта" объявила о временной приостановке с 23 декабря партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас". Об этом говорится в ее сообщении, опубликованном поздно вечером 22 декабря.

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"В связи с невыполнением компаниями-эмитентами (карточными операторами талонов ТМ "Авиас") обязательств по поставке топлива и оплате предоставленных услуг по обслуживанию топливных карт, ПАО "Укрнафта" 23 декабря с 00:00 на всех АЗК сети Ukrnafta прекращает реализацию горючего по скретч-картам (талонам), топливным картам "Авиас" и мобильному приложению Energy", - говорится в нем.

Отмечено, что решение о возобновлении действия программы будет объявлено дополнительно. При этом "Укрнафта" сообщает, что планирует внедрение собственной топливной карты Ukrnafta уже в ближайшее время.

Напомним, что 5 ноября на заседании Ставки верховного главнокомандующего было решено на время военного положения изъять в собственность государства в качестве военного имущества акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" (за исключением доли НАК "Нафтогаз Украины"), а также "Мотор Сичи", " АвтоКрАЗа и Запорожтрансформатора.

Уже 6 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций "Укрнафты" и "Укртатнафты" (Кременчугского НПЗ).

9 ноября состоялось общее собрание акционеров "Укрнафты", тогда были внесены изменения в устав компании, согласно которым коллективный исполнительный орган (правление) был заменен единоличным: директором был назначен Сергей Корецкий.

Ранее "Нафтогазу" принадлежала 50%+1 акция "Укрнафты", а еще 42% владели компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществлял операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. Отметим также, что "Авиас" - бренд, под которым работает часть заправок консолидированной сети "Привата".

Как сообщал на днях директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, после внезапного решения об изъятии государством "приватовской" части акций "Укрнафты" последняя осталась без поставщика горючего и фактически почти остановила его продажу.

"Это не вся проблема - "приватовцы" также обеспечивали логистику, а для сети более 500 АЗС это 80-100 машин. По состоянию на неделю назад (9 декабря) в сети работало всего 20 АЗС, правда, часть была в ауте из-за отсутствия генераторов ", – сообщал эксперт.

Добавим также, что накануне аффилированное с ним издание Enkorr сообщало со ссылкой на свои источники, что новый менеджмент "Укрнафты" решил уволить нескольких топ-менеджеров, в частности вице-президента (с 2016 года) Феликса Лунева, а также главу департамента сбыта нефти и газа Андрея Куща и главу юридической службы Вячеслава Карташова. Последние работали в компании с 2003 года, Карташов ранее работал также личным адвокатом Коломойского. Также стало известно об увольнении и других сотрудников компании среднего звена.

"Укрнафта" владеет 537 заправочными станциями в Украине, из которых на начало декабря 2022 года контролировала 449. Отметим также, что 19 декабря она призвала украинских производителей товаров и услуг предлагать их для реализации в ее сети АЗС.

Источник фото: ua.depositphotos.com