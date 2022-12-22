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Категорія
Енергетика
Дата публікації

"Укрнафта" зупинила продаж на своїх АЗС палива по картках "Авіас" та планує запустити власні

"Укрнафта" зупинила продаж на своїх АЗС палива по картках "Авіас" та планує запустити власні
Фото: Depositphotos

Компанія "Укрнафта" оголосила про тимчасове призупинення з 23 грудня партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас". Про це йдеться у її повідомленні, опублікованому пізно ввечері 22 грудня.

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"У зв’язку з невиконанням компаніями-емітентами (картковими операторами талонів ТМ "Авіас") зобов’язань щодо поставки палива та оплати наданих послуг з обслуговування паливних карток, ПАТ "Укрнафта" 23 грудня з 00:00 на всіх АЗК мережі Ukrnafta припиняє реалізацію пального за скретч-картками (талонами), паливними картками "Авіас" та мобільним застосунком Energy", - йдеться у ньому.

Зазначено, що рішення про відновлення дії програми буде оголошено додатково. При цьому "Укрнафта" повідомляє, що планує впровадження власної паливної картки Ukrnafta вже найближчим часом.

Нагадаємо, що 5 листопада на засіданні Ставки верховного головнокомандувача було вирішено на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), а також "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора".

Вже 6 листопада Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти" (Кременчузького НПЗ).

9 листопада відбулися загальні збори акціонерів "Укрнафти", тоді було внесено зміни до статуту компанії, згідно яких колективний виконавчий орган (правління) було замінено на одноособовий: директором було призначено Сергія Корецького.

Раніше "Нафтогазу" належали 50%+1 акція "Укрнафти", а ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року. Зазначимо, що "Авіас" є брендом, під яким працює частина заправок консолідованої мережі "Привату".

Як повідомляв днями директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, після раптового рішення про вилучення державою "приватівської" частки акцій "Укрнафти" остання залишилась без постачальника пального і фактично майже зупинила його продаж.

"Це не уся проблема – "приватівці" також забезпечували логістику, а для мережі з понад 500 АЗС це 80-100 машин. Станом на тиждень тому (9 грудня) в мережі працювало всього 20 АЗС, щоправда, частина була в ауті через відсутність генераторів", - повідомляв експерт.

Додамо, що напередодні ж афілійоване з ним видання Enkorr повідомляло з посиланням на свої джерела, що новий менеджмент "Укрнафти" вирішив звільнити кількох топ-менеджерів, зокрема віце-президента (з 2016 року) Фелікса Луньова, а також очільника департаменту збуту нафти і газу Андрія Куща і голову юридичної служби В’ячеслава Карташова. Останні працювали у компанії з 2003 року, Карташов раніше також працював особистим адвокатом Коломойського. Також стало відомо про звільнення інших співробітників компанії середньої ланки.

"Укрнафта" володіє 537 заправними станціями в Україні, з яких станом на початок грудня 2022 року контролювала 449. Зазначимо також, що 19 грудня вона закликала українських виробників товарів та послуг пропонувати їх для реалізації у її мережі АЗС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов