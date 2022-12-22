"Укрнафта" зупинила продаж на своїх АЗС палива по картках "Авіас" та планує запустити власні

Компанія "Укрнафта" оголосила про тимчасове призупинення з 23 грудня партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас". Про це йдеться у її повідомленні, опублікованому пізно ввечері 22 грудня.

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"У зв’язку з невиконанням компаніями-емітентами (картковими операторами талонів ТМ "Авіас") зобов’язань щодо поставки палива та оплати наданих послуг з обслуговування паливних карток, ПАТ "Укрнафта" 23 грудня з 00:00 на всіх АЗК мережі Ukrnafta припиняє реалізацію пального за скретч-картками (талонами), паливними картками "Авіас" та мобільним застосунком Energy", - йдеться у ньому.

Зазначено, що рішення про відновлення дії програми буде оголошено додатково. При цьому "Укрнафта" повідомляє, що планує впровадження власної паливної картки Ukrnafta вже найближчим часом.

Нагадаємо, що 5 листопада на засіданні Ставки верховного головнокомандувача було вирішено на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), а також "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора".

Вже 6 листопада Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти" (Кременчузького НПЗ).

9 листопада відбулися загальні збори акціонерів "Укрнафти", тоді було внесено зміни до статуту компанії, згідно яких колективний виконавчий орган (правління) було замінено на одноособовий: директором було призначено Сергія Корецького.

Раніше "Нафтогазу" належали 50%+1 акція "Укрнафти", а ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року. Зазначимо, що "Авіас" є брендом, під яким працює частина заправок консолідованої мережі "Привату".

Як повідомляв днями директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, після раптового рішення про вилучення державою "приватівської" частки акцій "Укрнафти" остання залишилась без постачальника пального і фактично майже зупинила його продаж.

"Це не уся проблема – "приватівці" також забезпечували логістику, а для мережі з понад 500 АЗС це 80-100 машин. Станом на тиждень тому (9 грудня) в мережі працювало всього 20 АЗС, щоправда, частина була в ауті через відсутність генераторів", - повідомляв експерт.

Додамо, що напередодні ж афілійоване з ним видання Enkorr повідомляло з посиланням на свої джерела, що новий менеджмент "Укрнафти" вирішив звільнити кількох топ-менеджерів, зокрема віце-президента (з 2016 року) Фелікса Луньова, а також очільника департаменту збуту нафти і газу Андрія Куща і голову юридичної служби В’ячеслава Карташова. Останні працювали у компанії з 2003 року, Карташов раніше також працював особистим адвокатом Коломойського. Також стало відомо про звільнення інших співробітників компанії середньої ланки.

"Укрнафта" володіє 537 заправними станціями в Україні, з яких станом на початок грудня 2022 року контролювала 449. Зазначимо також, що 19 грудня вона закликала українських виробників товарів та послуг пропонувати їх для реалізації у її мережі АЗС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com