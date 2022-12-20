"Укрнафта" пропонує українським виробникам реалізацію товарів через свої АЗС

ПАТ "Укрнафта" пропонує українським виробникам товарів та послуг використовувати свої автозаправні комплекси як майданчик для реалізації продукції.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ПАТ "Укрнафта" створює додаткові можливості для українських виробників товарів та послуг.

Йдеться про майданчик для реалізації на базі 449 АЗК компанії, розташованих по всій країні – від основних магістралей до невеликих містечок та сіл.

"Це - полиці в наших магазинах, які ми пропонуємо для продажу товарів та послуг виключно українського виробництва", - уточнив Сергій Корецький, директор ПАТ "Укрнафта".

За його словами, компанія планує стати першою українською мережею АЗК, що пропонує товари 100% вироблені в Україні.

У компанії звернулися до виробників – від великих компаній до маленьких крафтярів - із пропозицією співпраці.

Надіслати свої пропозиції виробники можуть за адресою [email protected].

Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.

Наразі компанії, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойського та Геннадій Боголюбов, почали оскаржувати рішення держави про вилучення у них акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти".

У середині листопада "Укрнафта" отримала нового керівника та відновила роботу підприємства після передачі активів компанії у державну власність, що тривало під наглядом силовиків.