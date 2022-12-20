"Укрнафта" предлагает украинским производителям реализацию товаров через свои АЗС

ЧАО "Укрнафта" предлагает украинским производителям товаров и услуг использовать автозаправочные комплексы как площадку для реализации продукции.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Укрнафта" создает дополнительные возможности для украинских производителей товаров и услуг.

Речь идет о площадке для реализации на базе 449 АЗК компании, расположенных по всей стране – от основных магистралей до небольших городков и сел.

"Это полки в наших магазинах, которые мы предлагаем для продажи товаров и услуг исключительно украинского производства", - уточнил Сергей Корецкий, директор ПАО "Укрнафта".

По его словам, компания планирует стать первой украинской сетью АЗК, предлагающей товары 100% произведенных в Украине.

В компании обратились к производителям – от крупных компаний до маленьких крафтеров – с предложением сотрудничества.

Отправить свои предложения производители могут по адресу [email protected] .

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.

В настоящее время компании, конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, начали оспаривать решения государства об изъятии у них акций "Укрнафты" и "Укртатнафты".

В середине ноября "Укрнафта" получила нового руководителя и возобновила работу предприятия после передачи активов компании в государственную собственность, которая продолжалась под наблюдением силовиков.