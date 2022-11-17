Фактор "Укрнефти". Как государство ослабило позиции группы "Приват" и может стать мощным игроком на топливном рынке

После национализации "Укрнафту" возглавил бывший руководитель WOG Сергей Корецкий. Человек, ранее успешно управлявший большой сетью АЗС, имеет все шансы построить такой же успешный государственный нефтяной холдинг. Тем временем "Приват", до сих пор не отреагировавший на национализацию своего ключевого предприятия и остающийся крупнейшим игроком на рынке топливного ритейла, может сдать свои позиции.

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7 ноября состоялась национализация ряда крупных предприятий, в число которых попали "Укрнефть" и "Укртатнефть". До полномасштабного вторжения эти два предприятия были ключевыми в нефтяной отрасли и совместно контролировались "Нефтегазом" и группой "Приват". Сейчас формально они под контролем Министерства обороны .

Конечно обеспечение армии горючим является крайне важной задачей, однако назначение руководителями "Укрнафты" и "Укртатнафты" бывшего руководителя WOG Сергея Корецкого наводит на мысль, что у глав государств несколько иные планы на эти предприятия. Кроме того, с обеспечением ВСУ горючим до этого неплохо справлялась "Укрзализныця", имеющая возможность относительно дешево завести с ЕС значительный объем горючего.

Топливный ритейл даже в военное время остается достаточно прибыльным бизнесом, а тезисы о создании вертикально интегрированного государственного нефтяного холдинга звучали из уст государственных топ-менеджеров довольно давно. Также достаточно давняя история о "разводе" партнеров по "Укрнафте" в лице государства и группы "Приват", которую возглавляет бизнесмен Игорь Коломойский. Последний был для государства очень неудобным партнером – в декабре прошлого года в разгар энергетического кризиса он даже требовал у "Нафтогаза" вернуть "Укрнафте" старый долг в размере 9 млрд куб. м газа. А из-за толлинговых схем на "Укрнафте" "приватовцы" регулярно выкачивали из государства миллиарды гривен .

Война и приоритетность нацбезопасности дали государству возможность государству "развестись" с Коломойским довольно радикальным способом. Однако сложно сказать, что на этой истории можно поставить точку. Предприятия могут быть реквизированы на время войны, или Коломойский вполне может договориться и наладить плодотворное сотрудничество с новыми государственными менеджерами. Не считая того правительство проявляет активный энтузиазм к топливному ритейлу. Бренд АЗС U.GO, запущенный "Нафтогазом" на базе арестованных заправок Glusco - является ярким примером такого интереса. А 500 заправок "Укрнафты" достаточно хорошей базой для государства как игрока топливного рынка.

С другой стороны, даже и без АЗС "Укрнафты" "приватовцы" остаются мощной силой на рынке и обладают 1000 АЗС, объединенными под разными брендами и неофициально известными как группа "Авиас". АЗС "приватовцев" сейчас работают в среднем ценовом сегменте, однако из-за войны они потеряли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, дававший им значительные преимущества над конкурентами. Сама национализация "Укрнафты" может стать одним из факторов, которые в перспективе ослабят "Приват" и "деолигархизируют" Коломойского.

Проблемы группы "Приват"

Проблемы Коломойского не ограничиваются национализацией "Укрнафты" и "Укртатнафты". Сложности начались после истории с отмыванием денег "ПриватБанка" в США. В результате бизнесмен и его семья попали под санкции США, а впоследствии и упали в немилость Банковой. Хотя в 2019 году именно Коломойский считался главным бенефициаром победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Хотя украинские власти сначала не спешили преследовать одиозного бизнесмена, со временем приват стал терять позиции, а аргументы власти в диалоге с ним становились все более жесткими. В сентябре Коломойский потерял международный аэропорт "Днепр", являвшийся важным активом авиационного бизнеса приватовцев. Компания "Галтера" еще в 2009 году получила эксклюзивное право на пользование Днепропетровским аэропортом с условием, что взлетная полоса останется в собственности государства. На деле "приватовцы" использовали взлетную полосу самостоятельно, а аффилированная с "Приватом" авиакомпания МАУ долгое время доминировала на украинском рынке международных авиаперевозок.

Также довольно интересна история об указе, которым президент Зеленский лишил Коломойского украинского гражданства, что трудно назвать дружеским шагом со стороны Банковой. Однако, несмотря на это, "Приват" до сих пор остается мощной бизнес-империей в обойме которой остается крупнейшая в стране сеть АЗС, медиахолдинг "1+1", а также ферросплавные предприятия.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что причиной включения "Укрнафты" и "Укртатнафты" в перечень предприятий, которые национализировали могут быть именно проблемы Коломойского с американской юстицией.

"Несмотря на войну, Коломойский остается достаточно влиятельной фигурой в Украине. У нас очень мало игроков, которые могли бы таскаться с ним на равных. Я думаю, Банковая могла принять решение о национализации его доли в "Укрнафте" и "Укртатнафте" по рекомендации западных" союзников", - говорит Сиренко.

По его словам, хотя Коломойский и является довольно неоднозначной фигурой, в 2014 году именно благодаря его усилиям удалось предотвратить создание пророссийских "народных республик" в нескольких областях, включая Днепропетровскую и Одесскую.

Сиренко говорит, что дело с "разводом" партнеров по "Укрнафте" началось несколько лет назад, и из-за пандемии COVID и войны так и не дошло до логического завершения.

"Вообще этот союз был не очень эффективным, однако последние четыре года были для "Укрнафты" периодом развития: модернизировали часть АЗС, провели ремонт нефтяных скважин и даже начали бурить новые. Вообще добыча нефти отличается от добычи газа, удержать объемы там сложнее, однако "приватовцам" это удалось, добыча нефти там не падала, в отличие от полностью государственного "Укргаздобычи", - отмечает эксперт.

По его словам, на ближайшие несколько лет "Кременчугский НПЗ" превратится в черную дыру для поглощения средств. На предприятии, которое с марта не может выпускать продукцию, до сих пор нужно выплачивать зарплаты, а после войны в завод нужно будет вложить значительные средства для его восстановления.

"Нефтепереработка это очень дорого и во всей нашей стране есть 20 человек из списка Forbes, которые теоретически могли бы этим заняться. В свое время "приватовцы" вложили в завод значительные средства, поэтому в истории с национализацией удивительна реакция Коломойского, а вернее ее отсутствие", – отмечает Сиренко.

Будущее заправок "Укрнефти"

По мнению Сиренко, из-за того, что горючее на АЗС "Укрнафты" поставляли посторонние компании из группы "Авиас", в ближайшее время на этих заправках могут начаться перебои с горючим.

"В среднем горючего на АЗС хватает на неделю, если речь идет о Киеве, то это вообще несколько дней. Неделя прошла и топливо до сих пор не подвезли. По состоянию на 15 ноября автогаз на АЗС "Укрнафты" был только в двух областях из 20", - говорит Сиренко.

"В среднем горючего на АЗС хватает на неделю, если речь идет о Киеве, то это вообще несколько дней. Неделя прошла и топливо до сих пор не подвезли. По состоянию на 15 ноября автогаз на АЗС "Укрнафты" был только в двух областях из 20", - говорит Сиренко.

Поэтому первым вызовом новой управленческой команды "Укрнафты" станет возобновление логистики поставок горючего на АЗС. Эксперт считает, что на "Укрнафту" пришла команда с хорошим опытом работы в топливном ритейле. И вообще, есть все шансы, что новой команде удастся сделать мощную сеть заправок. К тому же 500 АЗС "Укрнафты" представлены во многих областях достаточно хорошим потенциалом, который можно будет развивать.

"Одним из хороших направлений сейчас может стать торговля автогазом. На АЗС "Укрнафты" можно продавать сжиженный газ собственной добычи. Вообще, несмотря на возврат акциза, в топливном ритейле сейчас очень большая маржа, особенно если ты контролируешь всю цепочку от импорта горючего до его реализации. на АЗС. Однако для того, чтобы этот проект состоялся, нужен талантливый менеджмент с очень хорошим финансовым ресурсом. Речь идет не только о заработных платах руководства, но и о необходимости вливать средства в развитие проекта", - говорит Сиренко.

Однако государству почти никогда не удавалась успешной реализации бизнес-проектов. Ярким примером здесь является "Укргаздобыча", в портфеле которого несколько проваленных программ повышения добычи газа, а также растрата сотен миллионов гривен.

Кроме того, у Коломойского есть опыт находить общий язык с руководителями государственных предприятий, поэтому не исключено, что "приватовцы" продолжат сотрудничать с "Укрнафтой" на выгодных для себя условиях.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также отмечает, что выбор нового руководителя "Укрнафты" достаточно неплох, поскольку именно при Корецком сеть АЗС WOG начала качественно расти.

Однако Куюн также отмечает, что у государства до сих пор не было успешных кейсов в нефтегазовой отрасли.

"И не потому, что управляют непрофессионалы. Государству постоянно нужны либо деньги, либо низкие нерыночные тарифы, поэтому нет и эффективности и инвестиций. Первая ситуация свойственна "Укрнафте" - государство всегда выгребало 100% дивидендов, лишая компанию будущего. Вторая – НАКу (хотя оттуда тоже всегда пылили все деньги). Вряд ли сейчас будет иначе. Сегодня правительству особенно нужно и то, и другое – и деньги, и тарифы", - подчеркивает Куюн.