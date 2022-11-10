Екскерівник WOG очолив "Укрнафту" і "Укртатнафту" - держреєстр

Новим головою компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта" став Сергій Корецький, який раніше був гендиректором мережі АЗС WOG.

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Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Пресслужба "Укрнафти" також повідомила, що Корецький став новим очільником компанії, але посилається при цьому на Opendatabot. В компанії також заявили, що Корецький не з’являвся на роботу 10 листопада, будь-яких офіційних пояснень, інформації трудовий колектив не отримав. В пресслужбі підкреслили, що офіс компанії досі заблоковано.

Корецький був генеральним директором WOG до жовтня 2018 року. Після роботи в мережі АЗС він почав займатися власним бізнесом.

Нагадаємо, активи "Укрнафти" та ще чотирьох компаній офіційно передали в управління Міністерства оборони 7 листопада. Напередодні повідомлялося, що підприємства, повʼязані з Коломойським, Жеваго, Богуслаєвим та Григоришиним, переходять у власність держави.

Рішення про примусове відчуження у власність держави ухвалили за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.