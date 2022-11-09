Озброєні люди заблокували офіс "Укрнафти". В СБУ пояснили, що відбувається

В ПАТ "Укрнафта" заявили, що з 8 годин вечора 8 листопада озброєні люди заблокували роботу центрального офісу компанії. Таке повідомлення пресслужба "Укрнафти" опублікувала 9 вересня.

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"Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася", — йдеться в заяві.

В компанії також стверджують, що представники НАК "Нафтогаз" та Міністерства оборони не надали документів що стосуються діяльності "Укрнафти" в новому форматі. Рішення суду, що санкціонує проведення силових дій компанія також не отримала.

СБУ забезпечує передачу до держвласності активів "Укрнафти". Фото: СБУ

Згодом Служба безпеки України повідомила, що направила групу своїх співробітників до офісу компанії, щоб забезпечити передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.

"Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані", - пояснили в СБУ.

Робота СБУ та Бюро економічної безпеки триває вже декілька годин, адже співробітники перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Силовики перевіряють інформацію про ухилення менеджментом "Укрнафти" від сплати обов’язкового акцизного збору. Фото: СБУ

Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

Нагадаємо, активи "Укрнафти" та ще чотирьох компаній офіційно передали в управління Міністерства оборони 7 листопада. Напередодні повідомлялося, що підприємства, повʼязані з Коломойським, Жеваго, Богуслаєвим та Григоришиним, переходять у власність держави.

Рішення про примусове відчуження у власність держави ухвалили за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.