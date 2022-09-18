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У Коломойського провели обшуки в рамках розслідування справи "Укрнафти" — ЗМІ
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського в рамках розслідування справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в 2015 році.
Про це повідомило видання ZN. UA із посиланням на свідків подій.
За результатами обшуку детективи вилучили документи, гаджет, а також завантажили інформацію, яку він містив. Попередньо відомо, що обшук провели без попередження.
На сьогодні Коломойський не є підозрюваним у справі щодо "Укрнафти", але він - член наглядової ради "Укрнафти". При цьому нещодавно, 2 вересня, НАБУ за процесуального керівництва САП повідомило вісьмом особам про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму 13,3 мільярда гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Слідчими встановлено, що представники "Укрнафти" у липні 2015 року уклали з комерційним підприємством 52 договори на постачання до кінця року нафтопродуктів на суму 2,57 мільярда гривень на користь "Укрнафти", яка в свою чергу авансом заплатила за них у повному обсязі.
Однак у подальшому "Укрнафта" укладела додаткові угоди по відтермінуванню поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року. Зрештою вони так і не були поставлені, а сплаченим авансом службові особи комерційного підприємства заволоділи та у подальшому перерахували його на рахунки офшорних компаній.