Екскерівників "Укрнафти" та директорів п'яти компаній підозрюють в заволодінні 13 мільярдами гривень

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 2 вересня повідомило вісьмом особам про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму 13,3 мільярда гривень, йдеться у повідомленнях САП та НАБУ.

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За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 мільярда гривень.

При цьому відповідна постанова Кабінету міністрів передбачає, що постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі.

Незважаючи на це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, а виготовлені нафтопродукти продано на АЗС по всій країні. Слідство кваліфікувало це як заволодіння паливом службовими особами підприємств із завданням "Укрнафті" відповідних збитків.

Також встановлено, що представники "Укрнафти" у липні 2015 року уклали з комерційним підприємством 52 договори на постачання до кінця року нафтопродуктів на суму 2,57 мільярда гривень на користь "Укрнафти", яка в свою чергу авансом заплатила за них у повному обсязі.

Однак у подальшому "Укрнафта" укладела додаткові угоди по відтермінування поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року. Зрештою вони так і не були поставлені, а сплаченими авансом службові особи комерційного підприємства заволоділи та у подальшому перерахували його на рахунки офшорних компаній.

Зазначається, що підозрюваними є голова (на момент злочину) правління "Укрнафти"; тодішня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки "Укрнафти"; тодішня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів "Укрнафта"; а також тодішні директори п'яти комерційних підприємств. Повідомляється, що одного з них було затримано на гарячому.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб або особливо великих розмірах).