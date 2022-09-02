Экс-руководителей "Укрнафты" и директоров пяти компаний подозревают в завладении 13 миллиардами гривен

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 2 сентября сообщило восьми лицам о подозрении в завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" на сумму 13,3 миллиарда гривен, говорится в сообщениях САП и НАБУ.

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По данным следствия, в течение марта-августа 2015 года ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. "Укрнафта" заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 миллиарда гривен.

При этом соответствующее постановление Кабинета министров предусматривает, что поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у "Укрнафты" не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме.

Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, а изготовленные нефтепродукты проданы на АЗС по всей стране. Следствие квалифицировало это как завладение топливом должностными лицами предприятий с нанесением "Укрнафте" соответствующих убытков.

Также установлено, что представители "Укрнафты" в июле 2015 года заключили с коммерческим предприятием 52 договора на поставку до конца года нефтепродуктов на сумму 2,57 миллиарда гривен в пользу "Укрнафты", которая, в свою очередь, авансом заплатила за них в полном объеме.

Однако в дальнейшем "Укрнафта" заключила дополнительные соглашения об отсрочке поставки нефтепродуктов до конца 2018 года. В итоги они так и не были поставлены, а уплаченными авансом должностные лица коммерческого предприятия завладели и в дальнейшем перечислили его на счета офшорных компаний.

Отмечается, что подозреваемыми являются председатель (на момент преступления) правления "Укрнафты"; бывшая тогда заместительницей руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки "Укрнафты"; бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов "Укрнафта"; а также бывшие директора пяти коммерческих предприятий. Сообщается, что один из них был задержан с поличным.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц или в особо крупных размерах).