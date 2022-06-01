Суд арестовал сжиженный газ, проданный "Укрнафтой" за полцены на нелицензированной бирже

Суд арестовал более 14 тысяч тонн сжиженного газа, проданного "Укрнафтой" по вдвое заниженной стоимости на аукционе 27 апреля на товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Об этом сообщает Государственное бюро расследований, которое и инициировало такой арест.

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Отмечается, в ходе расследования уголовного производства о противоправной продаже СУГ на апрельском аукционе было установлено, что аукционный комитет согласовал биржу, предложенную самой "Укрнефтью", которая не имела лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках.

"Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной", - подчеркивают в ДБР.

Так, победителем на аукционе признаны два участника с предложением цен около 28 тысяч гривен за тонну, хотя в тот же день на другом аукционе эти же компании смогли купить автогаз с предложениями цен около 55 тысяч гривен за тонну. Другие же участники аукциона свои предложения цены вообще не предоставляли.

Сумма нанесенного ущерба предприятию, в котором государство имеет значительную долю, предварительно оценивается более чем в 300 миллионов гривен.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для самих себя или другого физического или юридического лица, использование должностными лицами служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия).

Отметим также, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 9 мая установила, что УТБ "Контрактовый дом УМВБ" осуществляет деятельность без соответствующей лицензии. А 13 мая, поскольку это юрлицо связано с, собственно, Украинской межбанковской валютной биржей, НКЦБФР решила остановить действие лицензии последней на период военного положения из-за "необходимости проверки" при расследовании определенного нарушения.