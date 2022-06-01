Суд арештував скраплений газ, проданий "Укрнафтою" за півціни на неліцензованій біржі

Суд арештував більше 14 тисяч тон скрапленого газу, проданого "Укрнафтою" за вдвічі заниженою вартістю на аукціоні 27 квітня на товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке й ініціювало такий арешт.

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Зазначається, під час розслідування кримінального провадження щодо протиправного продажу СГ на квітневому аукціоні було встановлено, що аукціонний комітет погодив біржу, запропоновану самою "Укрнафтою", яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової", - підкреслюють у ДБР.

Так, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тисяч гривень за тону, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тисяч гривень за тону. Інші ж учасники аукціону своїх пропозицій ціни взагалі не надавали.

Сума завданих збитків підприємству, у якому держава має значну частку, попередньо оцінюється у понад 300 мільйонів гривень.

Справу кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки).

Зазначимо також, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 9 травня встановила, що УТБ "Контрактовий дім УМВБ" провадить діяльність без відповідної ліцензії. А 13 травня, оскільки ця юрособа пов'язана з, власне, Українською міжбанківською валютною біржею, НКЦБФР вирішила зупинити дію ліцензії останньої на період військового стану через "необхідність перевірки" при розслідуванні певного порушення.