В Україні планують створити нову державну мережу АЗС на базі Glusco та "Укрнафти"

В Україні створять державну мережу автозаправних станцій. Очікується, що такий крок дозволить забезпечити справедливі ціни на ринку нафтопродуктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Перед "Нафтогазом" поставлена задача стати так званим національним оператором. Слід зазначити, ідея полягає не в тому, що держава хоче монополізувати цей ринок. Але зараз на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була би повна довіра як з боку держави, так і з боку людей – з розумінням, що ціни на цих заправках є справедливими і чесними", — розповів він.

Вітренко додав, що "дипломатично кажучи", існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС — що є певні змови, що ціни інколи бувають завищеними.

"Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1% – тоді є більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною. Якщо вони бачать, що на приватних заправках ціни якісь захмарні, можуть поїхати трохи далі і заправитись на державній станції. Якщо мережа займає 30% ринку, то це вже дає реальну альтернативу людям. В свою чергу, це буде примушувати приватних операторів теж не задирати ціни", — наголосовив голова правління.

За його словам, за досконалої конкуренції держава взагалі не повинна бути присутня на ринку, але коли конкуренція недосконала, коли є ризик змов, зловживання і домінування своїм становищем, у таких ситуаціях поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером та відмовитися від державного регулювання цін. В поточній ситуації – це навіть ринковий засіб у перехідний період.

При чому "базою" для нового оператора стане націоналізована мережа АЗС Glusco, яка складається з 172 заправних станцій, а також АЗС "Укрнафти", де у Нафтогазу мажоритарна частка. Про Вітренко зазначив, що "Нафтогаз" ще не отримав контроль над Glusco — "там є певні нюанси". Але він сподівається, що держава "проявить певну волю і ми будемо мати контроль над АЗС".

Нагадаємо, з моменту скасування державного регулювання ціни на українські АЗС суттєво зросли. Заправитися у Києві можна на кількох АЗС. Так, в кол-центрі мережі АЗС ОККО Delo.ua повідомили, що бензин А-95 є всього на одній столичній заправці за адресою вул. Володимира Брожка 21 б. Придбати бензин можна лише через додаток Fishka обсягом до 15 літрів. Ціна бензину А-95 51 грн/л.

Дизельне паливо в мережі АЗС ОККО є в наявності на АЗС за адресою Юрія Іллєнка 48а, Харківське шосе 20, Наддніпрянське шосе 10, Милославська 2а, Нижній Вал 3, Богатирська 2 а, Володимира Брожка 21 б, Романа Шухевича 3 Ціна літра дизпалива – 57 гривень.