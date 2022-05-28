В Украине планируется создать новую государственную сеть АЗС на базе Glusco и "Укрнафты"

В Украине будет создана государственная сеть автозаправочных станций. Ожидается, что подобный шаг позволит обеспечить справедливые цены на рынке нефтепродуктов.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Перед "Нефтегазом" поставлена задача стать так называемым национальным оператором. Следует отметить, идея заключается не в том, что государство хочет монополизировать этот рынок. Но сейчас на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей – с пониманием, что цены на этих заправках справедливы и честны", — рассказал он.

Витренко добавил, что "дипломатически говоря" существует определенное недоверие к частным крупным сетям АЗС — что есть определенные сговоры, что цены иногда бывают завышенными.

"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1% – тогда есть больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене. Если они видят, что на частные заправки цены какие-то заоблачные, могут поехать чуть дальше и заправиться на государственной станции. Если сеть занимает 30% рынка, то это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь, это будет заставлять частных операторов тоже не задирать цены", — отметил председатель правления .

По его словам, при совершенной конкуренции государство вообще не должно присутствовать на рынке, но когда конкуренция несовершенна, когда есть риск заговоров, злоупотребления и доминирования своим положением, в таких ситуациях появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен. В текущей ситуации это даже рыночное средство в переходный период.

Причем "базой" для нового оператора станет национализированная сеть АЗС Glusco, состоящая из 172 заправочных станций, а также АЗС "Укрнафты", где у "Нафтогаза" мажоритарная доля. О Витренко отметил, что "Нафтогаз" еще не получил контроль над Glusco - "там есть определенные нюансы". Но он надеется, что государство "проявит определенную волю и мы будем иметь контроль над АЗС".

Напомним, с момента отмены государственного регулирования цены на украинские АЗС существенно выросли. Заправиться в Киеве можно на нескольких АЗС. Так, в колл-центре сети АЗС ОККО Delo.ua сообщили, что бензин А-95 есть всего на одной столичной заправке по адресу ул. Владимира Брожко 21 б. Купить бензин можно только через приложение Fishka объемом до 15 литров. Цена бензина А-95 51 грн/л.

Дизельное топливо в сети АЗС ОККО есть в наличии на АЗС по адресу Юрия Ильенко 48а, Харьковское шоссе 20, Приднепровское шоссе 10, Милославская 2а, Нижний Вал 3, Богатырская 2 а, Владимира Брожко 21 б, Романа Шухевича 3 Цена .