Бензина больше не станет. Почему отмена госрегулирования на топливо не поможет преодолеть его дефицит

17 мая в Кабмине заявили, что приостанавливают действие госрегулирования цен на топливо. Эксперты и участники рынка рассказали Delo.ua почему этот шаг правительства не поможет преодолеть дефицит бензина и очереди на заправках, а также какими могут быть цены на бензин и дизельное топливо на стеллах украинских АЗС.

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В конце апреля Украина столкнулась с большим дефицитом топлива. Главными его причинами стали блокада морских портов, прекращение поставок из России и Беларуси, а также уничтожение единственного в стране производителя бензина Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Первое время украинским АЗС удавалось обеспечивать потребность страны в бензине и дизтоплива за счет старых запасов, однако с учетом уничтожения российскими войсками украинских нефтебаз дефицит топлива для населения был неизбежен.

С начала войны рынок пытался перестроиться и наполнить страну топливом за счет поставок из ЕС, однако проблемы с железнодорожными поставками делают это крайне трудной задачей. Правительство также предпринимало меры, чтобы облегчить работу трейдерам. 6 мая Украина договорилась с Польшей об отмене разрешений на проезд бензовозов, а 16 мая Кабинет министров приостановил государственное регулирование цен на топливо.

В правительстве считают, что такой шаг позволит быстрее наполнить страну топливом. Цена на бензин при таком сценарии не превысит 52 гривны за литр, а цена на дизтопливо - 58 гривен за литр.

Однако большинство экспертов и участников рынка сомневаются, что такие меры помогут быстро преодолеть дефицит в условиях проблем с логистикой и ажиотажа на топливо со стороны украинских водителей. Все, кто могут возить топливо в Украину бензин уже и так это делают в тех объемах в которых могут. Хотя поставки бензина и дизельного топлива в Украину растут с каждым днем, а спрос на топливо за время войны существенно упал, предложение все еще существенно ниже реального спроса и за счет этого на рынке будет продолжаться дефицит.

Реальный плюс, который может принести отмена госрегулирования - немного обелить рынок. За время дефицита на рынке пышным цветом расцвели схемы торговли талонами, на АЗС небольших сетей бензин продавали “из-под полы” по ценам гораздо выше рекомендованных правительством, а цены на оптовом рынке в условиях госрегулирования делали продажу бензина на АЗС крайне невыгодным делом.

Delo.ua опросило экспертов и участников рынка, чтобы разобраться: поможет ли отмена госрегулирования на бензин наполнить рынок топливом, и что будет с ценами

Главная причина дефицита бензина логистика, а не цены

По мнению аналитика профильного издания “НафтоРынок” Александра Сиренко повышение цен на АЗС до озвученных правительством пределов вряд ли решит вопрос оперативных поставок топлива.

“Бензовозов от отмены госрегулирования точно не станет больше. А вот трейдеры будут платить за их услуги дороже. Если раньше заработок бензовоза стоял 200 долларов, то сейчас он будет стоять 700 долларов”, — говорит Сиренко.

По его мнению, также не исчезнут и очереди на АЗС поскольку водители и ранее покупали бензин по ценам выше рекомендуемых правительством, либо покупая талоны и топливные карты на черном рынке, либо же оплачивая топливо через приложение сетей АЗС.

Эксперт считает, что для наполнения рынка в стране на несколько дней нужно ввести “топливный локдаун”, то есть закрыть все АЗС для населения, чтобы их успели наполнить бензином. Вместе с тем озвученные министром экономики Юлией Свириденко цены могли быть сигналом для оптового рынка, чтобы установить границы оптовой цены на топливо на уровне 50 гривен.

В свою очередь директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, отмечает что главная дефицита горючего – отсутствие достаточной поставки.

“Европа топливно дефицитна сама по себе. К примеру, Польша – наш главный партнер – должна искать для себя по импорту 7 млн ​​т дизтоплива и бензина в год. Это даже больше, чем все наше прогнозное потребление в послевоенный период. Осознайте нашу миссию: мы первая страна Европы, лишившаяся российских энергоносителей! На собственном опыте мы сейчас убеждаемся, как сложно это сделать и как сложно принять решение об эмбарго другим. Ни одна страна Европы не имеет опыта 100% переориентации на новые источники снабжения!”, — пишет Куюн

По словам эксперта, ускорить заполнение рынка можно ограничением потребления. По скольку из-за ажиотажа водители начали запасать топливо впрок и заполнять не только баки, но и другие емкости.

“В одной из сетей поделились статистикой: по возможности заправить 30 л, только половине таких клиентов удается вдавить такой объем. То есть баки не пустые. Но ведь полным баком мы засыпаем лучше”, — отмечает он.

Куюн также отмечает, что госрегулирование на топливо разделило рынок пополам – одни придерживались предельных цен, другие – нет. Разница цен на стеллах добропорядочных АЗС и черном рынке спровоцировала переток горючего из первого сегмента во второй, способствуя удлинению очередей.

“Также нет регулировки на опт, текущий в спекулятивный сегмент рынка, где ребята заработают 27, а не 7 грн/л. Возможность заработать на разнице цен – еще один фактор роста спроса. Граждане быстро стали трейдерами, весь OLX продает талоны на горючее”, — отметил эксперт.

Почему сложно выезжать за бензином в ЕС

Дмитрий Лёушкин из группы "Прайм" также считает, отмена госрегулирования вряд ли наполнит рынок топливом.

“Нет, это рынок не наполнит. Все что может ездить в ЕС уже туда едет, все что может завозиться в Украину уже завозится. Ничего не измениться. Как раз наоборот случилась ситуация когда аграрии начали закупаться и начался ажиотаж на рынке дизеля”, — говорит Лёушкин.

Также бизнесмен отмечает, что цены на бензин озвученные правительством необъективны.

“Насчет дизеля по 58 грн/л я согласен, цена объективная. Но с ценой на бензин я не согласен. Свириденко озвучила цену в 52 грн/л, но бензин у нас в опте 58 грн/л стоят и он уже не может стоять быть 52 грн/л. Импорт бензина в Украину очень небольшой. Более объективной будет цена в диапазоне 60-62 грн/л. вот в этом диапазоне”, — отмечает Лёушкин.

Он отмечает, что одной из проблем наполнения рынка бензином, являются технические требования к его перевозке. Бензин более опасен в перевозке чем дизтопливо и стандарты по его перевозке в ЕС выше чем у нас. Из всего украинского парка бензовозов за границу может выехать лишь 40-50%.

Иностранцы, которые привозят топливо в Украину стараются на заездать далеко на территорию страны. Они перевозят перевозят топливо через границу и там переливают уже украинским покупателям. И если дизтопливо еще можно ввезти и продать в Украине таким путем, то с бензином так не получиться, поскольку он взрывоопасен, и для его перелива нужны специальные насосы.

Также по словам Лёушкина, из-за рекордных цен на пшеницу и дефицита топлива в стране сложилась беспрецедентная ситуация, когда фермеры начали запасаться топливом к уборочной кампании в мае, а не в июле.

“Дефицит на рынке топлива привел к тому, что фермеры начали опасаться за свой капитал. Сейчас пшеница выросла в цене на 40%. Понятно, что ее сейчас довольно проблематично вывезти в Европу и там продать, но если это сделать то ты получишь огромную прибыль за счет роста цен и курсовой разницы. Но для этого нужно сначала эту пшеницу скосить, а без топлива этого сделать нельзя. Вот они и ищут сейчас дизтопливо впрок”, — говорит Лёушкин, и добавляет, что такой ажиотаж может продолжаться до конца июня.

Директор департамента стратегического маркетинга и инноваций “БРСМ-Нафта” Александр Мельничук согласен, что сама по себе отмена госрегулирования не решит проблему дефицита.

“Если кто-то считает, что отмена госрегулирования наполнить рынок топливом это абсолютно не так. Топлива больше не станет, поскольку на сегодня модель обеспечения страны топливом существенно отличается от той которая была раньше. Раньше мы целыми эшелонами завозили топливо в цистернах по железной дороге. Сейчас все это идет небольшими объемами автотранспортом. Автотранспортом не так легко завезти нужное количество топлива”, — говорит Мельничук.

При этом он прогнозирует рост цен. Так, цена бензинов будет примерно 47-50 гривен, а цена дизтоплива будет в диапазоне 54-58 гривен.