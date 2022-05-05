Черный и белый рынки бензина. Как война изменила схемы в торговле нефтепродуктами

Топливный рынок в Украине еще в мирное время был полон разных нелегальных схем. В 2021 году государственный бюджет недополучил десятки миллиардов гривен из-за сотрудничества сетей АЗС с конвертационными центрами, махинаций с налогами и других схем, в которых, по разным оценкам, участвовало до 40% рынка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Еще одной проблемой довоенного рынка нефтепродуктов было суррогатное топливо, или так называемая "бодяга", которую производили на полулегальных мини-НПЗ, а потом реализовывали на нелегальных заправках, так называемых "бочках".

В прошлом году правительство два раза объявляло войну нелегальному рынку топлива и оба раза не добилось окончательной победы.

После войны изменился сам рынок топлива, как легальный, так и нелегальный. С одной стороны, отмена акциза и снижение НДС на торговлю топливом выбило землю из-под ног у всех, кто зарабатывал на схемах по уходу от налогов, с другой — высокие оптовые цены и государственное регулирование превратило трейдеров нефтепродуктов в аналог фарцовщиков эпохи позднего СССР.

Также никуда не исчезла и "бодяга", как и спрос на нее. Однако из-за дефицита сырья делать суррогатный бензин стало намного сложнее, поэтому качество его стало гораздо ниже. Кроме того, у ряда АЗС действуют программы лояльности, по которым клиентам все-таки можно заправиться даже в условиях большого дефицита.

Война очень сильно размыла границы между легальным и нелегальным рынком топлива. В текущих условиях рынок сильно трансформировался, и в будущем он вряд ли вернется к своему довоенному состоянию.

Будущее "бочек"

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Лёушкина, в условиях войны и госрегулирования цен на топливо рынок бензина стал больше похож на подпольную торговлю в советское время.

"Помните, в СССР была запрещена валюта? Тогда появились спекулянты. Или как фарцовщики продавали джинсы? У нас сейчас "запрещено" торговать дизелем, потому что по цене, установленной государством, им торговать невыгодно. Сейчас рынок очень похож на фарцовку. И сегодня у нас не трейдеры, а фарцовщики, которые торгуют товаром, на который нет понятно установленной цены. Мы понимаем, что штаны стоят от и до. У нас запрещено торговать по прайсу по рыночной цене", — говорит Лёушкин.

По его словам, в военное время оптовый рынок топлива в Украине сильно сжался. Топливо можно купить лишь у перекупщиков, которые завозят его из-за границы. В разное время такого сырья поступает 10-30% от потребности рынка.

"Если перекупщик пригнал 10 бензовозов из Европы, то на них очень большой спрос. Есть масса потребителей из бизнеса: фермеры, карьеры, строители, колбасные цеха. Им нужно развозить свою продукцию. Если топливо подорожало на 20 гривен за литр, то цена колбасы вырастет примерно на 3 гривни. Тогда начинается аукцион на это топливо. Как вы думаете, колбасный цех будет терпеть убытки или купит по 60 гривен за литр? Он купит по 60 гривен тот ресурс, который в итоге не попадет на заправки", — отмечает основатель группы "Прайм".

По его словам, именно огромный спрос на топливо со стороны промышленных потребителей уничтожил такой вид нелегального бизнеса, как нелегальные АЗС. Если у кого-то есть бензовоз, полный топлива, то зачем ему продавать ресурс на трассе, если любой фермер купит его по хорошей цене?

С тем, что "бочки" как бизнес исчезнут, согласен и аналитик профильного издания “НафтоРынок” Александр Сиренко. По его словам, если в мирное время нелегальные АЗС могли вполне рентабельно работать при небольших объемах реализации, то с началом войны, тотального дефицита топлива и низких налогов на топливо "бочки" стали совершенно нерентабельны.

"С Orlen нельзя заключить контракт на один-два бензовоза. Большим компаниям нужны контракты объемом от тысячи тонн топлива, которые желательно вывезти с нефтебазы железнодорожным транспортом. Поэтому владельцы “бочек", скорее всего, не смогут купить бензин”, — говорит Сиренко.

Он считает, что топливный кризис также сметет с рынка и те сети АЗС, владельцы которых не вкладывались в их развитие.

"На начало войны в Украине было около 8 тысяч заправок. Тех, кто не построил нефтебазу, не купил бензовозы, соответствующие всем европейским техническим стандартам, не вкладывал в модернизацию своих АЗС, их сейчас не станет. В настоящее время, если не учитывать оккупированную территорию, в Украине треть заправок закрыто. На некоторых из них уже висят объявления о продаже или аренде. Однако покупать их никто не будет. Пока не закончится война, смысла инвестировать в АЗС никто не видит", — говорит Сиренко.

С ним согласен и Лёушкин. По его мнению, из-за войны экономика Украины очень сильно упала. Много промышленных предприятий в южных и восточных областях Украины, которые потребляли очень много топлива, закрылось или разрушено. Поэтому с рынка может исчезнуть от 30% до 50% АЗС.

Что случилось с "бодягой"

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, раньше производители суррогатного бензина зарабатывали на том, что не платили налоги со своего топлива. При этом им удавалось производить продукцию довольно неплохого качества.

Малые нефтеперерабатывающие заводы или мини-НПЗ всегда использовали для производства топлива газовый конденсат из украинских месторождений, в который потом добавляли компоненты, повышающие октановое число топлива.

"Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тысяч гривен за тонну, что почти соответствует стоимости дизельного топлива. А стабильный бензин стоит столько же, как и товарный, — 30-42 грн/л", — отмечает Куюн.

По его словам, раньше октаноповышающие компоненты завозились в Украину из России и Беларуси под видом растворителей. Однако с началом вторжения это стало невозможным.

Сейчас в качестве октаноповышающего компонента используют обезвоженный спирт (биоэтанол), который в Украине производят в достаточных количествах.

Бензин с 30% биоэтанола — это так называемое альтернативное топливо, которое довольно широко распространено в мире и регламентировано законодательством во многих странах. В идеале потребитель не должен ощущать большой разницы с бензином, заправляясь таким топливом.

"Но сейчас для производства такого горючего и просто для “бодяги" со спиртом нет всех составляющих. Кроме вышеупомянутых базовых компонентов это топливо также требует пакет стабилизирующих присадок для предотвращения его быстрой порчи (расслоения). Их тоже нет. Европейские поставщики подняли цены и пригласили забирать товар самовывозом из Германии”, — отмечает эксперт.

Поэтому качество "бодяги" сейчас сильно упало, и, заправившись таким топливом, водитель рискует получить проблемы с двигателем.

Лёушкин также отмечает, что на рынке сырья для мини-НПЗ сейчас наблюдается ажиотаж, а среди участников рынка нередко проходят такие же аукционы по покупке конденсата, как и в среде бизнеса по покупке топлива у трейдеров.

В свою очередь Сиренко считает, что мини-НПЗ, несмотря на их плохую репутацию в мирное время, после вторжения выполняют очень полезную функцию, наполняя страну бензином стандарта "Евро-3" и “Евро-4”.

"Мини-НПЗ сейчас — это бензин, которого в стране очень мало. Сейчас вообще стоит забыть, что мини-НПЗ — это что-то плохое", — говорит эксперт.

Талоны и другие "лайфхаки"

В условиях дефицита любого товара, с одной стороны, и ценового регулирования, с другой, возникает "черный рынок" этого товара. В советских магазинах дефицитом торговали из-под прилавка. Сейчас на многих АЗС подобным образом торгуют бензином. По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, торговлей “из-под прилавка” занимаются даже крупные АЗС.

"Могу привести пример. Стоит заправка, где бензин продают с ограничением в 10 литров. К этой заправке выстроилась большая очередь. А рядом другая заправка, на ее стеле нули, но там есть картонка с надписью “бензин есть". Заезжаешь туда и заправляешь хоть полный бак. Но там по цене, которая на 10 гривен больше, чем на той, где ограничения. И оплата там наличкой и мимо кассового аппарата”, — говорит Рябцев.

По его словам, в условиях дефицита топлива также процветает торговля топливными талонами, которые можно приобрести "с рук" или через соцсети.

В свою очередь Куюн отмечает, что торговля талонами процветала и до войны. Талоны — это механизм реализации топлива юридическим лицам, которые покупают бензин для собственных потребностей. Еще до войны много юрлиц перепродавали талоны физическим лицам, поскольку сети АЗС предоставляли крупным покупателям скидки.

Однако и до войны, и сейчас на этом рынке было много мошенничества — талоны оказывались недействительными. Проверить талоны можно только на АЗС или в офисе оператора, поэтому, покупая их, стоит быть бдительным.

Кроме того, бензин можно купить, используя приложения крупных сетей АЗС.

"Я не знаю, считать это схемой или нет, но у крупных сетей АЗС можно купить топливо через приложение, но дороже. Потом можно заехать на те заправки, где на стеле нули, но топливо есть (чтобы обслуживать потребителей критической инфраструктуры), и получить там. Это не совсем "черный рынок", скорее, лайфхак, как заправиться", — говорит Сиренко.