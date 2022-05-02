Дефицит бензина – последствие борьбы трейдеров против повышения налогов на топливо, - эксперты

Дефицит топлива в Украине вызван ажиотажным спросом на бензин со стороны водителей, который в свою очередь был спровоцирован информационной кампанией участников топливного рынка.

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По словам главного редактора профильного издания "НафтоРынок" Александра Сиренко, из-за опасений возврата акциза и повышения НДС, а также с целью отмены государственного регулирования крупные игроки рынка нефтепродуктов начали информкампанию о возможном тотальной дефиците топлива в Украине.

"Попытавшись общаться с правительством посредством ультиматумов, трейдеры сделали себе же хуже. Закончилось тем, что водители выгребли с АЗС все запасы бензина", — сказал Сиренко в комментарии Delo.ua.

При этом он отмечает, что если посмотреть на те лимиты, которые установили разные сети АЗС, можно сделать вывод - топливо на АЗС все же есть.

"Если посмотреть на ограничения - одни дают по 10 литров, другие по 50. Это значит топливо есть. Как только опубликуют новую ценовую регуляцию от Минэкономики все станет на свои места", — говорит главред "НафтоРынка".

С тем, что дефицит вызван ажиотажем согласен и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Крупные сетевые компании говорят, что продают сейчас столько же горючего, как и неделю, и две назад. Но если раньше этого хватало на день, то сейчас на несколько часов. Поставлять больше пока нет возможности. Имеет место и откровенное рагульство: по словам владельцев АЗС, многие машины даже не могут вдавить в бак те жалкие 10 л, которые отпускают в «одни руки». Влезает только 4-5 л, потому что бак полон", — написал Куюн на своем Facebook.

По его словам, также добавило давления на работающие АЗС закрытие отдельных станций, израсходовавших все запасы горючего даже при нормативной реализации.

В свою очередь директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии Delo.ua отметил, что в настоящее время трейдеры довольно неплохо зарабатывают на поставках топлива так как получили возможность фактически диктовать цены.

Трейдеры говорят, что им невыгодно торговать в условиях госрегуляции. Однако Минэкономики рассчитывает свои рекомендованные цены исходя из оптовой цены: они берут котировки, добавляют к ним соответсвующее расходы и добавляют к ним маржу в 7 гривен для бензина. Но трейдерам этого мало. Они же кроме 7% НДС не платят налоги", — говорит Рябцев.

По словам Рябцева участники рынка вводят правительство в заблуждение в отношении реальной цены нефтепродуктов, которые закупают трейдеры.

"Правительство не имеет собственных источников информации. У нее нет мониторинга, нет прогнозного баланса нефтепродуктов, нет системы контроля качеством. Не имея необходимой информации, правительство располагает только той о которой говорят трейдеры, но они же не альтруисты. Они хотят заработать и хотят заработать много, но от них очень многое зависит. То что они все хотелки правительство не имея альтернативных источников информации, принимает за чистую монету", - говорит Рябцев.

Эксперт отмечает, что таким образом были снижены налоги на топливо и увеличена логистическая составляющая. К тому же в отношении участников топливного рынка были прекращены все проверки, и отменено лицензирование.

Напомним, розничные сети АЗС в период с 29 апреля по 2 мая повысили цены на бензины и дизельное топливо на 2 гривни после корректировки граничных цен от Кабинета министров

С прошлой недели во всей стране наблюдается дефицит бензина. Кабмин заверяет, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая.

В свою очередь крупные сети АЗС ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.