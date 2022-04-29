В Киеве нельзя заправиться бензином А-95. Для населения есть только премиум на нескольких АЗС

В Киеве по состоянию на пятницу, 29 апреля, отсутствует бензин "А-95", в наличии есть только премиум-аналоги бензина на нескольких АЗС. Об этом Delo.ua сообщили в колл-центрах крупнейших сетей АЗС.

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Так, в колл-центре сетей АЗС ОККО сообщили, что на заправках сети прекратили продавать бензин А-95 за банковские карты или наличные. На ОККО можно заправиться А-95 по талонам или топливным картам, однако приобрести их могут только юридические лица.

"Из-за трудностей с поставками топлива из Европы у нас перебои в Киеве. Однако скоро вопрос должен решиться", — сказали в колл-центре ОККО.

В сети WOG сообщили, что в Киеве бензина А-95 для населения нет, его отпускают только полицейским. Однако на некоторых АЗС Киевской области еще можно заправиться. В частности, бензина достаточно в Кагарлыке.

В UPG сообщили, что бензин А-95 отпускают только по талонам и топливным картам, которые были приобретены еще до начала войны.

Премиум-бензин NANO 95 по состоянию на 11.00 есть на двух АЗС сети Socar. Также по состоянию на 11.00 на двух заправках БРСМ есть в наличии фирменный бензин А-95 ЕВРО PLUS.

Бензина нет и на АЗС Моtto, однако в колл-центре сообщили, что бензин появится на их заправках в столице вечером в субботу, 30 апреля.

Напомним, в апреле рынок топлива в Украине начал наполняться импортной продукцией из ЕС, однако многим розничным игрокам по-прежнему невыгодно торговать бензином из-за государственного регулирования.