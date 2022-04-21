Импорт и мини-НПЗ наполнили рынок топливом, но АЗС невыгодно торговать из-за госрегулирования

В апреле рынок топлива в Украине начал наполняться импортной продукцией из ЕС, однако многим розничным игрокам по-прежнему невыгодно торговать бензином из-за государственного регулирования.

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По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, после уничтожения российскими войсками Кременчугского НПЗ, который обеспечивал большую часть потребностей в топливе, игроки топливного рынка переориентировались на ресурс из стран Европейского Союза.

Однако главной проблемой поставок топлива из Евросоюза стало отсутствие свободных цистерн и локомотивов в ЕС, а также дефицит перевалочных мощностей на границе.

Вместе с тем активизировался импорт горючего автомобильным транспортом. При этом по всем видам топлива (особенно по дизтопливу) в Украине сохраняется некоторый дефицит.

"Свое слово сказал и спрос со стороны аграриев, хотя по всем признакам он меньше, чем ожидалось. Мне неизвестны случаи, чтобы кто-то не смог купить горючее или где-то были очереди из бензовозов. Среди версий — имеющиеся у фермеров стоки горючего, сокращение посевных работ, выбор в пользу менее "капризных" культур и упрощение технологий с целью экономии горючего и удобрений", — пишет Куюн.

Также он отмечает, что сохранение госрегулирования на бензин и дизтопливо усугубляет дефицит топлива на АЗС. При этом на рынке появилась продукция полулегальны мини-НПЗ, которые активизировались из-за дефицита топлива.

По словам эксперта, оптовые цены на дизельное топливо в Украине находятся в пределах 39,5-44 грн/л при предельных правительственных ценах на АЗС 39,5 грн/л.

При этом некоторые АЗС, которые не входят в крупные сети, продают ДТ по ценам, выше рекомендованных правительством — по 45 грн/л.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин также отмечает, что из-за государственного регулирования, которое не учитывает логистики развоза топлива по Украине, даже крупные сети АЗС не могут продавать топливо в розницу в тех регионах, которые находятся далеко от границы с ЕС.

"Нельзя не учитывать того, что если завозим из Европы, то около Европы топливо будет дешевле, а дальше дороже. Это понятно и ребенку. Сейчас нет, как раньше, ассортимента географии загрузок.... Нельзя установить единую цену по всей стране... Точнее, можно, но результат, как говорится..." — отмечает Лёушкин.

В свою очередь аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко отмечает, что в апреле рынок наполнился ресурсом из стран ЕС. В том числе из Румынии, откуда топливо в Украину не завозилось уже давно.

При этом сама структура рынка изменилась, и маржа, которая до войны в основном находилась "в рознице", перешла в опт.

"Европейские трейдеры сейчас стали хорошо зарабатывать на поставках в Украину. Также неплохо себя чувствуют крупные сети АЗС, которые могут импортировать топливо самостоятельно. У тех, кто ранее брал ресурс исключительно на внутреннем рынке, сейчас проблемы", — говорит Сиренко.

При этом он отмечает, что многие сети АЗС, особенно те, которые находятся далеко от границы с ЕС, придерживают и не продают топливо на АЗС, ожидая новых предельных цен от Минэкономики.

Сиренко считает, что сама идея предельных цен на топливо неплохо зарекомендовала себя как механизм сдерживания роста цен для населения, однако формула не учитывает логистику поставок топлива по Украине.