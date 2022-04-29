У Києві не можна заправитися бензином А-95. Для населення є лише преміум на кількох АЗС

У Києві станом на п'ятницю, 29 квітня, відсутній бензин "А-95", є тільки преміум-аналоги бензину на кількох АЗС. Про це Delo.ua повідомили у кол-центрах найбільших мереж АЗС.

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Так, у кол-центрі мереж АЗС ОККО повідомили, що на заправках мережі припинили продавати бензин А-95 за банківські картки чи готівку. На ОККО можна заправитися А-95 за талонами або паливними картками, проте придбати їх можуть лише юридичні особи.

"Через труднощі з постачанням палива з Європи у нас перебої в Києві. Проте незабаром питання має вирішитися", — сказали в кол-центрі ОККО.

У мережі WOG повідомили, що у Києві бензину А-95 для населення немає, його відпускають лише поліцейським. Проте на деяких АЗС Київської області ще можна заправитися. Зокрема, бензину достатньо у Кагарлику.

У UPG повідомили, що бензин А-95 відпускають лише за талонами та паливними картками, які були придбані ще до початку війни.

Преміум-бензин NANO 95 станом на 11:00 є на двох АЗС мережі Socar. Також станом на 11.00 на двох заправках БРСМ є фірмовий бензин А-95 ЄВРО PLUS.

Бензину немає і на АЗС Моtto, однак у кол-центрі повідомили, що бензин з'явиться на їхніх заправках у столиці увечері у суботу, 30 квітня.

Нагадаємо, у квітні ринок палива в Україні почав наповнюватися імпортною продукцією з ЄС, проте багатьом роздрібним гравцям, як і раніше, невигідно торгувати бензином через державне регулювання.