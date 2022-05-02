АЗС установили лимиты на продажу бензина. Сколько топлива можно купить в различных сетях

Крупные сети АЗС ввели ограничения на продажу топлива. Delo.ua выясняло, где в Киеве можно заправить автомобиль и сколько топлива отпускают в одни руки.

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Так, сеть АЗС ОККО 1 мая на своем Facebook сообщила, что вводит ограничения на продажу топлива в одни руки. Теперь клиенты, у которых есть карта Fishka, могут заправить свое авто до 10 л бензина и дизтоплива. Те водители, у которых карты Fishka нет, смогут заправить до 5 литров топлива.

При этом, как сообщили Delo.ua в колл-центре сети АЗС, по состоянию на 2 мая бензином в Киеве можно заправить авто только по талонам и топливным картам.

Сеть WOG ввела ограничения в 10 литров на одно авто с 14:00 29 апреля.

"С 14:00 29.04 вводится ограничение в 10 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически. При этом отменяется ограничение отпуска в канистре", — сказано в сообщении сети АЗС на Facebook.

В колл-центре сообщили, что по состоянию на 2 мая бензин в Киеве есть только на двух АЗС и только по талонам и топливным картам.

В колл-центре сети АЗС Socar, сообщили, что сеть также ввела ограничения на отпуск 10 литров бензина в одни руки. При этом заправиться на АЗС Socar по состоянию на 2 мая можно только по талонам.

"БРСМ-Нафта" 30 апреля ввела ограничения на продажу бензина в своих АЗС. Так, на АЗС "БРСМ-Нафты" действует ограничение на продажу фирменного бензина А-95 Euro Plus в 20 литров в одни руки, а спиртовой бензин отпускают в объеме 50 литров в одни руки.

В колл-центре затруднились ответить, на каких АЗС в Киеве есть бензин, и посоветовали для уточнения наличия бензина звонить непосредственно на ближайшую АЗС сети.

Свои ограничения на продажу бензина ввела и "Укрнафта". Там можно заправить до 20 литров на одну машину. Однако на АЗС "Укрнафты" по состоянию на 2 мая заправляют только машины экстренных служб.

Напомним, по состоянию на 29 апреля бензин в Киеве был только на нескольких АЗС.

В свою очередь городские власти призвали киевлян без необходимости не передвигаться по городу частным автотранспортом.

В тот же день первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко пообещала, что в течение ближайшей недели дефицит топлива на украинских заправках будет ликвидирован.