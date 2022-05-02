АЗС встановили ліміти продажу бензину. Скільки пального можна купити в різних мережах

Великі мережі АЗС запровадили обмеження продажу палива. Delo.ua з'ясовувало, де в Києві можна заправити автомобіль і скільки палива відпускають в одні руки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, мережа АЗС ОККО 1 травня на своєму Facebook повідомила, що вводить обмеження на продаж палива в одні руки. Тепер клієнти, у яких є карта Fishka, можуть заправити своє авто до 10 л бензину та дизпалива. Ті водії, у яких карти Fishka немає, зможуть заправити до 5 літрів палива.

При цьому, як повідомили Delo.ua в кол-центрі мережі АЗС, станом на 2 травня бензином у Києві можна заправити авто тільки за талонами та паливними картками.

Мережа WOG ввела обмеження 10 літрів на одне авто з 14:00 29 квітня.

"З 14:00 29.04 вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично. При цьому скасовується обмеження відпустки в каністрі", — йдеться у повідомленні мережі АЗС на Facebook.

При цьому в кол-центрі повідомили, що станом на 2 травня бензин у Києві є лише на двох АЗС і лише за талонами та паливними картками.

У кол-центрі мережі АЗС Socar повідомили, що мережа також ввела обмеження на відпустку 10 літрів бензину в одні руки. При цьому заправитися на АЗС Socar станом на 2 травня можна лише за талонами.

"БРСМ-Нафта" 30 квітня запровадила обмеження на продаж бензину у своїх АЗС. Так, на АЗС "БРСМ-Нафти" діє обмеження на продаж фірмового бензину А-95 Euro Plus в 20 літрів в одні руки, а спиртовий бензин відпускають в обсязі 50 літрів в одні руки.

У кол-центрі не змогли відповісти, на яких АЗС у Києві є бензин, і порадили для уточнення наявності бензину дзвонити безпосередньо на найближчу АЗС мережі.

Свої обмеження на продаж бензину запровадила й "Укрнафта". Там можна заправити до 20 літрів на одну машину. Проте на АЗС "Укрнафти" станом на 2 травня заправляють лише машини екстрених служб.

Нагадаємо, станом на 29 квітня бензин у Києві був лише на кількох АЗС.

У свою чергу міська влада закликала киян без необхідності не пересуватися містом приватним автотранспортом.

Того ж дня перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко пообіцяла, що протягом найближчого тижня дефіцит палива на українських заправках буде ліквідовано.