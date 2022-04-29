В Минэкономики сказали, когда будет ликвидирован дефицит топлива на украинских АЗС

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко обещает, что в течение ближайшей недели дефицит топлива на украинских заправках будет ликвидирован. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Чиновница пояснила, что ощутимый дефицит горючего в отдельных регионах Украины образовался на этой неделе вследствие того, что в течение последних трех недель Россия наносила сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины.

"В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего. Цель страны-агрессора РФ – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива", - указала она.

По словам Свириденко, правительство с начала войны через Министерство энергетики и Министерство экономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и нефтепродуктов.

"В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", - пообещала она.

При этом министр отметила, что сложившаяся ситуация приведет к "незначительному удорожанию" нефтепродуктов, что связано в первую очередь с большей ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.

Напомним также, что помимо Кременчуга, где работал единственный НПЗ в Украине, российская армия в апреле обстреливала и Одесский НПЗ, а также Лисичанский НПЗ в Луганской области.

При этом с дефицитом автомобильного топлива на сегодня столкнулся уже и Киев, власти которого призывают жителей не использовать личный автотранспорт, чтобы оставить больше горючего для нужд военных.

Источник фото: ua.depositphotos.com