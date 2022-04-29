В Мінекономіки сказали, коли буде ліквідовано дефіцит палива на українських АЗС

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко обіцяє, що протягом найближчого тижня дефіцит палива на українських заправках буде ліквідовано. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Чиновниця пояснила, що відчутний дефіцит пального в окремих регіонах України утворився цього тижня через те, що протягом останніх трьох тижнів Росія завдавала нищівних ударів по паливній інфраструктурі України.

"Зокрема, знищено Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального. Мета країни-агресора РФ – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального", — зазначила вона.

За словами Свириденко, уряд із початку війни через Міністерство енергетики та Міністерство економіки щодня співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення та нафтопродуктів.

"Впродовж наступних семи днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", — пообіцяла вона.

При цьому міністр зазначила, що ситуація, що склалася, призведе до "незначного подорожчання" нафтопродуктів, що пов'язано насамперед з більшою ціною логістики через складні маршрути та використання кількох видів транспорту.

Нагадаємо також, що крім Кременчука, де працював єдиний НПЗ в Україні, російська армія у квітні обстрілювала і Одеський НПЗ із розташованою неподалік нафтобазою, а також Лисичанський НПЗ у Луганській області.

При цьому з дефіцитом автомобільного палива на сьогодні зіткнувся вже і Київ, влада якого закликає мешканців не використовувати особистий автотранспорт, щоб залишити більше пального для потреб військових.

Джерело фото: ua.depositphotos.com