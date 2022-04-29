Дефіцит бензину: киян просять не використовувати особистий автотранспорт

Через брак палива міська влада закликала киян без необхідності не пересуватися містом приватним автотранспортом.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"На сьогоднішній день у нас інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення городян, які приїхали до міста і їм потрібно кудись переміщатися. Треба пам'ятати про потреби армії та наших захисників. Кияни, якщо ви повернулися до столиці, будь ласка, по можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебувають у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте з поверненням", – наголосив Поворозник.

Він також додав, що наразі в місті немає проблем із використанням громадського транспорту. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю. У столиці курсує метро і наземний транспорт.

Також наголошується, що у столиці працює 62 автобусних, 16 трамвайних та 25 тролейбусних маршрутів. Приватні перевізники здійснюють перевезення 74 маршрутами загальною кількістю майже 400 автобусів.

Список актуальних маршрутів доступний за посиланням.

Зазначимо, у Києві станом на п'ятницю, 29 квітня, відсутній бензин "А-95", є тільки преміум-аналоги бензину на кількох АЗС.

На заправках, де є паливо в наявності, утворилися величезні черги. А на деяких АЗС не відпускають понад 10 літрів на одну машину.