Дефицит бензина: киевлян просят не использовать личный автотранспорт

Из-за нехватки топлива городские власти призвали киевлян без необходимости не передвигаться по городу частным автотранспортом.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"На сегодняшний день у нас другие приоритеты по обеспечению горючим, чем просто обеспечение горожан, которые приехали в город и им нужно куда-то перемещаться. Надо помнить о потребностях армии и наших защитников. Киевляне, если вы вернулись в столицу, пожалуйста, по возможности пользуйтесь общественным транспортом. Те, кто находится в безопасных местах, пожалуйста, подождите с возвращением", – подчеркнул Поворозник.

Он добавил, что сейчас в городе нет проблем с использованием общественного транспорта. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей. В Киеве курсирует метро и наземный транспорт.

Также отмечается, что в столице работает 62 автобусных, 16 трамвайных и 25 троллейбусных маршрутов. Частные перевозчики осуществляют перевозки по 74 маршрутам общим количеством почти 400 автобусов.

Список актуальных маршрутов доступен по ссылке.

Отметим, в Киеве по состоянию на пятницу, 29 апреля, отсутствует бензин "А-95", в наличии есть только премиум-аналоги бензина на нескольких АЗС.

На заправках, где еще есть топливо в наличии, образовались огромные очереди. А на некоторых АЗС не отпускают больше 10 литров на одну машину.