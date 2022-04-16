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Окупанти обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод
Російські військові обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську на Луганщині.
Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай
За його словами, палива на підприємстві немає. Горять залишки нафтошламу.
"Ще вранці орки уклали по нафтовому підприємству, піднялася пожежа в 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять у нього систематично, щоб виснажити ДСНС", - зазначив Гайдай.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про жертв та постраждалих не повідомляється.
Зазначимо, 2 квітня російські військові завдали ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Інфраструктуру підприємства, яке забезпечувало третину українського ринку палива, було знищено.
А 3 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одеському нафтопереробному заводу.