Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод

Российские военные обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

По его словам, топлива на предприятии нет. Горят остатки нефтешлама.

"Еще утром орки уложили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС", — отметил Гайдай.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Отметим, 2 апреля российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Инфраструктура предприятия, которое обеспечивало треть украинского рынка топлива, была уничтожена.

А 3 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.