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Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод
Российские военные обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
По его словам, топлива на предприятии нет. Горят остатки нефтешлама.
"Еще утром орки уложили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС", — отметил Гайдай.Подписывайтесь на наш Telegram канал
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Отметим, 2 апреля российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Инфраструктура предприятия, которое обеспечивало треть украинского рынка топлива, была уничтожена.
А 3 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.