Захватчики нанесли удар по ключевому для Украины нефтеперерабатывающему заводу

Российские захватчики атаковали Кременчуг и обстреляли Кременчугский НПЗ с окрестными составами горюче-смазочных материалов, сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Для Украины это очень важно, поскольку этот завод, принадлежащий "Укртатнафте", обеспечивает более трети всего украинского рынка топлива.

"К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", – сообщил Лунин и добавил, что пострадали несколько человек, получивших ожоги. Но их жизни ничего не угрожает.

Экологической катастрофы нет, а ГСЧС контролирует ситуацию.

Лунин отдельно попросил жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. Хотя ситуация очень сложная, но вполне контролируемая.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской области ночью 2 апреля. Под обстрелы попали Полтава и Кременчуг. Произошло много ударов по инфраструктурным объектам и жилым домам.