Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе

Российские войска в воскресенье утром, 3 апреля, нанесли авиаудары по Одессе. Информацию подтвердили в Оперативном командовании "Юг".

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Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксированы пожары. Часть ракет сбита ПВО" - сказал он.

“Враг совершил ракетную атаку по Одессе. Одной из целей являлся инфраструктурный объект. Мы ничего не забудем и не простим”, - отметил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Также, как сообщает "Суспільне", в городе видны два очага возгорания и сильный дым.

Братчук призвал одесситов не мешать работать соответствующим службам.

"Спасибо нашим силам ПВО и ГСЧС", – сказал спикер ОВА.

Отметим, 16 марта российский флот обстрелял побережье Одесской области. Российские корабли вели огонь по побережью в районе села Тузлы.

Также по одному из населенных пунктов Одесской области нанесли ракетный удар вражеской авиацией и корабельной артиллерией, в результате чего два человека получили ранения.

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