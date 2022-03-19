Россия заминировала Черное море и обвинила в этом Украину

В России утверждают, что северо-западная часть Черного моря является опасной для судоходства из-за якобы украинских мин.

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Об этом говорится в заявлении Минтранспорта страны агрессора, пишут российские СМИ.

"По информации, объявленной ГС ЧФ при ПРИП №116 из-за штормовых условий, якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ), оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах", — говорится в сообщении.

В то же время руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что это сама Россия заминировала путь от Босфора к Одессе, обвиняя при этом Украину.

"Реальная опасность на море: РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага", — рассказал он.

Клименко также обнародовал документ от 18 марта за подписью капитана морского порта Сочи Вячеслава Румянцева, в котором утверждается, что украинские ВМС установили якорные мины на подходах к своим портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южное, но из-за шторма они оторвались и сейчас составляют угрозу судоходству в северо-западной части Черного моря.

Напомним, в Черном море российские войска поразили ракетами три судна, которые шли под панамскими флагами.

Отметим, с начала военной агрессии против Украины Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.