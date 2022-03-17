Российские войска обстреляли в Черном море три панамских судна

В Черном море российские войска поразили ракетами три судна, которые шли под панамским флагом.

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Как сообщает Reuters, одно из них затонуло, два других остаются на плаву, однако имеют повреждения.

По информации Панамского морского управления (AMP), российские атаковали корабли Namura Queen, Lord Nelson и Helt. При этом, в AMP не сообщили даты, когда судна были обстреляны.

"Мы знаем, что у нас было три судна, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, у нас есть материальный ущерб" - заявил администратор AMP Нориэль Арауз.

Он отметил, что в Черном море все еще находятся не менее 10 кораблей под панамским флагом. Арауз подчеркнул, что выход кораблей из этого района блокирует российский военный флот.

На сегодняшний день, по данным AMP, у Панамы самый большой в мире реестр судов под ее флагом, который насчитывает свыше 8 тысяч единиц.

Напомним, 25 февраля 2022 года в порту “Пивденный”, расположенном в Черном море в районе Одессы, попали под ракетный обстрел два судна, которые шли под флагами Панамы и Молдовы.

Перед этим в 50 морских милях к югу от Одессы российский снаряд прилетел в трюм турецкого корабля "Юпитер" (под флагом Маршалловых островов), направляющегося из Одессы в Румынию.