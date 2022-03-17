Російські війська обстріляли в Чорному морі три панамські судна

У Чорному морі російські війська вразили ракетами три судна, що йшли під панамським прапором.

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Як повідомляє Reuters, одне з них затонуло, два інші залишаються на плаву, проте мають пошкодження.

За інформацією Панамського морського управління (AMP), російські атакували кораблі Namura Queen, Lord Nelson та Helt . При цьому в AMP не повідомили дати, коли судна обстріляли.

"Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальні збитки" - заявив адміністратор AMP Норіель Арауз .

Він зазначив, що у Чорному морі все ще перебувають не менше 10 кораблів під панамським прапором. Арауз наголосив, що вихід кораблів із цього району блокує російський військовий флот.

На сьогоднішній день, за даними AMP, у Панами є найбільший у світі реєстр судів під її прапором, який налічує понад 8 тисяч одиниць.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року в порту "Південний", розташованому в Чорному морі в районі Одеси, потрапили під ракетний обстріл два судна, які йшли під прапорами Панами та Молдови.

Перед цим за 50 морських миль на південь від Одеси російський снаряд прилетів до трюму турецького корабля "Юпітер" (під прапором Маршаллових островів), що прямує з Одеси до Румунії.