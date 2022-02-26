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Туреччина заборонила прохід російських бойових кораблів через Чорноморські протоки, — Зеленський

Туреччина заборонила прохід російських бойових кораблів через Чорноморські протоки, — Зеленський
Зеленський подякував Ердогану за потужну підтримку Україні. Фото: Офіс президента

Глава Туреччини Реджеп Ердоган запровадив заборону на прохід російських бойових кораблів через Чорноморські протоки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter.

"Дякую нашому другу, президенту Ердогану та народу Туреччини за потужну підтримку. За заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море", - написав глава держави.

Крім того, як повідомив Зеленський, Україна отримає від Туреччини вагому військову та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше Ердоган неодноразово підтримував Україну, і ще до вторгнення РФ до нашої країни пропонував організувати переговори між Зеленським та президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Тим часом Росія заблокувала судноплавство цивільних судів у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Віта Молодан