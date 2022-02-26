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Росія закрила північно-західну частину Чорного моря для судноплавства

Росія закрила північно-західну частину Чорного моря для судноплавства

Росія заблокувала судноплавство цивільних судів у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Росія закрила північно-західну частину Чорного моря для судноплавства.

"Увага! Усім судам у північно-західній частині Чорного моря заборонено захід у зв'язку з проведенням силами чорноморського флоту РФ контртерористичної операції. Знаходження суден та кораблів у цій зоні буде розцінено як терористична загроза", - йдеться у повідомленні країни агресора.

Тобто фактично Україна в морській блокаді.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько